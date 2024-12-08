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  • «Нант» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

«Нант» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

8 декабря 2024, 17:50
Нант
08.12.2024, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
89' М. Саймон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
3
Николя Коцца
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
4
Педро Чиривелья
(К) ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
44
Эди Зулиани
ЦП
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
6
Джордан Джеймс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Сорба Томас
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Эрба Гирасси
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
23
Альберт Гренбек
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
7
Жота
ЛВ
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Карльгрен
21
Кастеллетто
5
Паллуа
3
Коцца
98
Амьен-Аду
8
Лепенан
4
Чиривелья
8
Аугусто
44
Зулиани
27
Саймон
10
Аблин
3-3-1-1-2
30
Манданда
33
Хатебур
5
Эстигард
30
Файе
22
Ассиньон
5
Матусива
3
Трюффер
6
Джеймс
10
Бляс
25
Калимуэндо
9
Гуири
10
Аблин
5
Гбамен
5
Гбамен
10
Аблин
44
Зулиани
7
Томас
7
Томас
44
Зулиани
4
Чиривелья
31
Мохамед
31
Мохамед
4
Чиривелья
9
Гуири
18
Нагида
18
Нагида
9
Гуири
6
Джеймс
3
Ву
3
Ву
6
Джеймс
25
Калимуэндо
7
Сантамария
7
Сантамария
25
Калимуэндо
10
Бляс
11
Гомес
11
Гомес
10
Бляс
Остались в запасе
Нант
Ренн
40
Альбан Лафон
ВР
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
11
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
93
Готье Гайо
ВР
23
Альберт Гренбек
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
7
Жота
ЛВ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
11
Эрба Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
23
Альберт Гренбек
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
7
Жота
ЛВ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Нант - Ренн
1
2
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
9
Офсайды
1
1
Количество передач
390
495
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Ренна», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант»«Ренн»

«Нант» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Нант
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