08.12.2024, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
4-2-2-1-1
30
Карльгрен
21
Кастеллетто
5
Паллуа
3
Коцца
98
Амьен-Аду
8
Лепенан
4
Чиривелья
8
Аугусто
44
Зулиани
27
Саймон
10
Аблин
3-3-1-1-2
30
Манданда
33
Хатебур
5
Эстигард
30
Файе
22
Ассиньон
5
Матусива
3
Трюффер
6
Джеймс
10
Бляс
25
Калимуэндо
9
Гуири
10
Аблин
5
Гбамен
5
Гбамен
10
Аблин
44
Зулиани
7
Томас
7
Томас
44
Зулиани
4
Чиривелья
31
Мохамед
31
Мохамед
4
Чиривелья
9
Гуири
18
Нагида
18
Нагида
9
Гуири
6
Джеймс
3
Ву
3
Ву
6
Джеймс
25
Калимуэндо
7
Сантамария
7
Сантамария
25
Калимуэндо
10
Бляс
11
Гомес
11
Гомес
10
Бляс
Остались в запасе
Нант
Ренн
40
Альбан Лафон
ВР
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
11
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
93
Готье Гайо
ВР
23
Альберт Гренбек
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
7
Жота
ЛВ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
11
Эрба Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
23
Альберт Гренбек
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
7
Жота
ЛВ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Нант - Ренн
1
2
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
9
Офсайды
1
1
Количество передач
390
495
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Ренна», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»