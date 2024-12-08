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Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Ренна», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Ренн»