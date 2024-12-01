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    «Локомотив» – «Химки»: прогноз на матч 17 тура РПЛ, 1 декабря

    В воскресенье, 1 декабря, в 17-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Химки». Матч пройдет в Москве, начало – в 14:00 (мск).

    «Локомотив»

    Команда Михаила Галактионова занимает 3-е место, набрав 34 очка. «Локомотив» добыл 11 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 32:23.

    Последние результаты «Локомотива»:

    «Химки»

    «Химки» набрали 13 очков и занимают 13-е место в таблице. Подопечные Франка Артиги добыли 2 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 18:30.

    Предыдущие результаты «Химок»:

    Очные встречи

    • 19.10.24 «Химки» – «Локомотив» – 2:0 РПЛ;
    • 19.09.24 «Химки» – «Локомотив» – 1:5 Кубок России;
    • 28.08.24 «Локомотив» – «Химки» – 4:0 Кубок России;
    • 30.04.23 «Локомотив» – «Химки» – 5:1 РПЛ;
    • 18.10.22 «Локомотив» – «Химки» – 1:0 РПЛ.

    Прогноз на матч «Локомотив» – «Химки»

    Обе команды провели тяжелые кубковые матчи на неделе, но «Локомотив» обязан побеждать в предстоящей игре. Прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 10:17
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