Экс-нападающий «Зенита»: «Такой Бакаев не хуже Соболева»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев оценил результативность полузащитника «Химок» Зелимхана Бакаева. 28-летний футболист, права на которого принадлежат петербургскому клубу, был признан лучшим игроком гостевого матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1).

– Нужен ли такой Бакаев «Зениту»?

– Ближе к перерыву будет понятно. Сейчас пока в отдельных матчах Бакаев бывает очень хорош, бывает и не очень. Но результат говорит за него. Бакаев забивает, молодец. В любом случае руководство его рассматривает.

Думаю, что решат нужен ли он или нет, когда чемпионат уйдет на паузу. Станет понятно, кто будет травмирован и так далее. Я думаю, что такой Бакаев не хуже Соболева, это сто процентов.

– Лучше ли Бакаев Андрея Мостового?

– Я бы так не сказал. Мостовой немного другой функционал выполняет. В последнее время он очень сильно прибавил. Если брать игру с «Оренбургом», то на искусственном поле он, видимо, не смог себя проявить. Мне Мостовой больше нравится, чем Бакаев. Он более разнообразный футболист, более универсальный.

– Почему Бакаев раскрылся в «Химках»? В «Зените» ему дали мало шансов?

– В «Зените» вообще российским футболистам дают мало шансов. Тут раскрыться очень тяжело, нужно сразу с места в карьер как Глушенков или тот же Лусиано, когда они пришли и сразу стали забивать. Тогда продолжают кормить шансами и дают возможность закрепиться.

Если ты пришел, вроде хороший футболист, но начинаешь выступать в полутонах, то, естественно, с такой скамейкой всегда найдется футболист, который тебя заменит.

Руководство надеется на многих футболистов. Я думаю, что шансов у Бакаева было не так много. В «Химках» он заиграл, потому что он туда приходил как футболист, на которого рассчитывали. Его брали для того, чтобы он давал результаты. Поэтому Бакаев играет, чувствует доверие, что от него ждут. Вот он себя проявляет.

– «Локомотив» не соперник «Зениту» в РПЛ?

– Хотелось бы верить, что соперник. Та же ситуация с молодыми русскими пацанами, которая ранее всех радовала и все этому удивлялись. Получается, что это сейчас «Локомотив» и подводит, потому что пацаны молодые и неопытные.

Давление чемпионской гонки, что нужно быть всегда сконцентрированными, они пока не проходят. Батраков затух на две-три игры, который тащил, и все, больше некому вытащить команду.