Шалимов объяснил, почему не стоит использовать Батракова на позиции опорного

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов по итогам матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» – «Химки» (1:3) выразил мнение, что игрок москвичей Алексей Батраков не должен играть на позиции опорного полузащитника.

«У «Локо» произошло несколько перестановок в составе, а главным стало то, что Батракова перевели на позицию опорного. Это то же самое, что делал Ивич в «Краснодаре», когда Сперцян садился низко в центр поля.

На мой взгляд, такие футболисты не должны играть опорного – с этим справятся и Баринов, и Карпукас. Батраков под нападающими пусть и получит меньше мячей, зато эффективность выше – он может отдать голевую, может сам забить.

Но там в этом матче был Сарвели, а Батраков очень далеко от ворот. Но это мои рассуждения, а у тренера могут быть свои резоны», – сказал Шалимов.