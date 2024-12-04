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    • Шалимов объяснил, почему не стоит использовать Батракова на позиции опорного

    Шалимов объяснил, почему не стоит использовать Батракова на позиции опорного

    Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов по итогам матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» – «Химки» (1:3) выразил мнение, что игрок москвичей Алексей Батраков не должен играть на позиции опорного полузащитника.

    «У «Локо» произошло несколько перестановок в составе, а главным стало то, что Батракова перевели на позицию опорного. Это то же самое, что делал Ивич в «Краснодаре», когда Сперцян садился низко в центр поля.

    На мой взгляд, такие футболисты не должны играть опорного – с этим справятся и Баринов, и Карпукас. Батраков под нападающими пусть и получит меньше мячей, зато эффективность выше – он может отдать голевую, может сам забить.

    Но там в этом матче был Сарвели, а Батраков очень далеко от ворот. Но это мои рассуждения, а у тренера могут быть свои резоны», – сказал Шалимов.

    • 19-летний Батраков не набрал баллов за результативность в последних трех матчах команды.
    • Всего он провел за «Локомотив» 22 игры в нынешнем сезоне, забил 11 голов, отдал 8 передач.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2024 09:47
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1733301772
    Полузащитников у нас-дохрена,поэтому всяк тренер пытается переквалифицировать одного из них,в надежде на "открытие".Иногда получается,а чаще всего-ущерб уже сложившемуся положению.
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    DOCTOR PENALTY
    1733305054
    Шалимов прав. Совершенно непонятно почему Батракова поставили с Химками опорником. Результат на табло. ((
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