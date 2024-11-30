Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Рубин». Игра состоится 30 ноября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Лукин, Дивеев, Мойзес, Круговой, Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.
Главный тренер: Марко Николич
«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.
Главный тренер: Рашид Рахимов
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Источник: «Бомбардир»