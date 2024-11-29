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  • Стало известно, с чьей помощью «Реал» планирует вывести Мбаппе из кризиса

Стало известно, с чьей помощью «Реал» планирует вывести Мбаппе из кризиса

29 ноября 2024, 20:24
7

«Реал» озабочен кризисом нападающего Килиана Мбаппе. В клубе считают, что спортсмену нужна помощь.

Мадридцы обратились к Зинедину Зидану. Клуб рассчитывает, что беседа двух французов поможет Мбаппе преодолеть кризисные явления.

Известно, что Зидан оказывает существенное влияние на Килиана и участвовал в переговорах по трансферу игрока в Мадрид.

  • Ранее Зидан аналогичным образом помогал «Реалу» в психологической работе с Каримом Бензема.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Мбаппе Килиан Зидан Зинедин
Комментарии (7)
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...уефан
1732903550
..."Доктор едет-едет сквозь снежную равнину Порошок целебный людям он везёт Человек и кошка порошок тот примут И печаль отступит и тоска пройдет"(с)...
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gurov.
1732904627
какие французы один ниггер второй араб.
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Cleaner
1732905860
Реалу нужно отдать Мбаппе в аренду в СПАРТАК. Спартачи будут его, как НАРКОТОРГОВЦА Промеса, укрывать от наказания, а Мбаппе за Спартак будет голы забивать. Кризис сразу и пройдет...)))
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Damir07
1732909407
Возьмите зизу на пол ставки психологом )))) А так если серьёзно там ни какой психологии нету просто он им не походит Этот как месси вся команда должна на него играть а это реал тут такое не катит без него на много лучше играли все выйгривали а теперь все разваливается и папа карло скоро из за него уберут потому он не знает куда его деть
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Niklas80
1732941263
Не нужно было его подписывать.
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САНЁК17
1732944536
Ого столько тут психологов, идите помогите черепашку , а такой клуб не знает как проблему решать :)
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