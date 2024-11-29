Стало известно, с чьей помощью «Реал» планирует вывести Мбаппе из кризиса

«Реал» озабочен кризисом нападающего Килиана Мбаппе. В клубе считают, что спортсмену нужна помощь.

Мадридцы обратились к Зинедину Зидану. Клуб рассчитывает, что беседа двух французов поможет Мбаппе преодолеть кризисные явления.

Известно, что Зидан оказывает существенное влияние на Килиана и участвовал в переговорах по трансферу игрока в Мадрид.

Ранее Зидан аналогичным образом помогал «Реалу» в психологической работе с Каримом Бензема.

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