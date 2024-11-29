Алланазаров заявил, что у коррупционного скандала в РПЛ есть 2 сценария

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров проанализировал коррупционный скандал в РПЛ.

Во вторник губернатор Самарской области Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

«Чем завершится главный коррупционный скандал в нашем футболе?

Несколько недель назад я предупреждал, что в российском футболе грядет огромный скандал и такого в нашем футболе еще не было. Сегодня он уже полыхает вовсю.

Первым человеком, кто публично раскрыл его детали, стал губернатор самарской области Вячеслав Федорищев. Из его эпохального выступления мы узнали и про 36 миллионов рублей долга «Крыльев Советов» перед судьями, и про 500 миллионов на черном рынке, и о десяти клубах, замешанных в коррупционной сети.

Эта информация похожа на ту, которую не так давно услышал я. Поверьте, губернатор сказал далеко не все. Масштаб может оказаться гораздо больше.

В четверг стало известно, что дело передано в правоохранительные органы. То есть пути назад нет.

У меня нет оснований считать, что господин Федорищев мог поднять настолько серьезный тему, не имея на руках каких-либо фактов. Скорее всего, они есть – причем достаточно весомые. И передача дела в органы это подтверждает. Очевидно, что все это – не ради каких-то локальных целей губернатора.

Он точно не похож на человека, который будет устраивать подобное ради пиара.

Мне кажется, в этой истории стоит обратить внимание на недавнее отстранение Владислава Безбородова. Формальной причиной бана одного из опытнейших и лучших арбитров страны стала критика коллег в соцсетях от своего имени. Учитывая, что в январе Безбородову исполнится 52, а наказание распространяется до конца сезона, его карьера фактически завершена.

Однако мои источники утверждают, что Владислав пострадал вовсе не из-за комментариев – в первую очередь сказалось отрицание арбитром вины, а также еще одна деталь, непосредственно связанная с его работой на матчах премьер-лиги. Уверен, что ветеран судейского корпуса и один из самых авторитетных рефери России будет как минимум допрошен в ходе начавшегося расследования.

В текущей ситуации видятся два прогноза на окончание этого громкого дела: позитивный и негативный.

Начнем с первого: вскроется группа лиц, которая влияла на матчи через арбитров. В этом случае все закончится несколькими тюремными сроками для футбольных и не только людей, а также наказанием клубов – частично из РПЛ, но в основном из Первой лиги. Несколько судей будут отстранены.

Что станет с «Крыльями»? Если в ходе следствия вскроется причастность самарцев к коррупционной деятельности, думаю, для них все обернется ссылкой во второй дивизион, оттуда они начнут свое возвращение в РПЛ, пройдя все процедуры очищения клуба.

Подобный исход – победа красных.

Теперь негативный прогноз: расследование максимально затянут, улик будет мало. В итоге пару человек из судейского корпуса показательно накажут, нескольких судей – пожизненно отстранят. Но никого не посадят – максимум выпишут штрафы. Из клубов под раздачу попадут представители ФНЛ: с кого-то снимут очки, кто-то лишится профессионального статуса. Но не более.

Если все окажется плюс-минус так – победа синих.

Отразится ли как-то вся эта история на перспективах действующего президента РФС Александра Дюкова переизбраться на новый срок? Нет. Уверен, что в высшем руководстве РФС и РПЛ изменений не будет. Максимум свой пост покинет Милорад Мажич, который просто не станет продлевать контракт и спокойно уедет домой. Павел Каманцев также поработает какое-то время – но долгим этот период, по моим оценкам, не будет.

Исторический судейский скандал набирает обороты и получает конкретные очертания. Важно, чтобы расследование довели до конца – в этом заинтересованы все. На кону стоит наш с вами футбол», – написал Алланазаров.