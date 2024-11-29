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  • Гетадарян спрогнозировал итог коррупционного скандала в РПЛ

Гетадарян спрогнозировал итог коррупционного скандала в РПЛ

29 ноября 2024, 13:25
7

Журналист «РБК Спорт» Грант Гетадарян дал прогноз на разрешение коррупционного скандала в РПЛ.

  • Во вторник губернатор Самарской области Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
  • По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.
  • РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

«В истории с Федорищевым не надо думать мелко, что якобы все закончится на судьях. Политики его уровня и амбиций не мыслят мелко. А теперь мой прогноз что будет:

САМОЕ ГЛАВНОЕ.

В России кардинально срежут финансирование всех футбольных клубов, которые сосут региональные бюджеты. Сам Федорищев тоже открыто говорит о недовольстве бюджетными тратами. А кто у нас в стране недоволен тратами на футбол? Да почти все! Как объяснить обычному человеку, что футболисты зажрались? Не надо объяснять, но народ у нас всегда требует крови. И будет серия судебных процессов!

ДАЛЬНЕЙШИЕ СЮЖЕТЫ, КОТОРЫЕ УВИДИМ.

1. Показательная порка нескольких судей из списка тех, о ком писал Александр Бобров. Очень полезный текст, который никто не прочитал к сожалению. Владислав Безбородов тоже под ударом. Все приведет к тотальной реформе судейства, потому что РФС показательно надо будет реагировать.

2. Показательная порка над менеджерами и руководителями клубов РПЛ с посадками и судебными процессами.

3. Показательная порка над агентами с посадками. Потому что тоже зажрались. Дальше – переформатирование работы агентов. Думаю, вообще их передадут под государственное крыло, а то деньги хрен знает куда идут.

4. Вскрытие механизмов отката денег внутри клубов, раздел зарплат игроков типа того, как писали, происходило в «Роторе». Когда игроки сами давали деньги со своей зарплаты агентам или менеджерам.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ.

1. Те клубы, у которых будет полный крах с деньгами, но их надо будет политически сохранить, получат деньги от каких-то местных предпринимателей, часть клубов помрет. Таков естественный отбор.

2. Букмекеры, увидя абсолютно вялый рынок, перестанут до небес тянуть контракты. Плюс репутация футбола, которая пострадает еще сильнее.

3. Клубы вынуждены будут строить новую экономику. И не забывайте про мой блестящий текст о новой шкале налогов, который вы игнорируете.

А ЧТО ДАДУТ ФУТБОЛУ?

Когда что-то забираешь, то нужно что-то и отдавать. И история с законом о продаже и рекламе пива придет как некая мера поддержки финансирования футбола. Но это не те денежные объемы и все это понимают», – написал Гетадарян.

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Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (7)
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Cleaner
1732879395
Если не вмешается УЕФА, то все СПУСТЯТ НА ТОРМОЗАХ. Найдут второсортного козла отпущения и забудут об этом скандале.
Ответить
Сам_себе_сказал
1732880164
ничего не будет
Ответить
Борис34684
1732881396
Почему то вообще не вериться во все эти сказки, но расписал все красиво.
Ответить
BRO_football
1732882431
Букмекерам, наоборот, понравится эта история. Ведь с подкупными судьями будет сложнее предсказать результат, а значит люди больше проиграют денег на ставках, а букмекеры заработают
Ответить
rash1959
1732883069
А теперь Я вам скажу что дальше случится - ровным счётом НИ-}{У-Я!
Ответить
andr45
1732885600
Гетадарян «народ у нас всегда требует крови» Да уж, армяне очень жестокий народ(
Ответить
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