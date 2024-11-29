Раскрыт матч, в котором РФС заподозрил судей в помощи «Крыльям Советов»

Стало известно, какая встреча «Крыльев Советов» привлекла внимание РФС на предмет судейской помощи самарцам.

Речь идет о матче 9-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Судейский комитет считает, что главный арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не поставил пенальти в ворота «Крыльев».

После той игры от судейства в РПЛ отстранены Евгений Турбин и Вера Опейкина, работавшие на VAR.

Во вторник губернатор Самарской области Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

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