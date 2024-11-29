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  • Раскрыт матч, в котором РФС заподозрил судей в помощи «Крыльям Советов»

Раскрыт матч, в котором РФС заподозрил судей в помощи «Крыльям Советов»

29 ноября 2024, 12:11
41

Стало известно, какая встреча «Крыльев Советов» привлекла внимание РФС на предмет судейской помощи самарцам.

Речь идет о матче 9-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Судейский комитет считает, что главный арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не поставил пенальти в ворота «Крыльев».

После той игры от судейства в РПЛ отстранены Евгений Турбин и Вера Опейкина, работавшие на VAR.

  • Во вторник губернатор Самарской области Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
  • По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.
  • РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ахмат Турбин Евгений Опейкина Вера
Комментарии (41)
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...уефан
1732873065
...началось в колхозе утро! Сейчас стрелочников искать начнут. Уже, вернее, начали(...
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NewLife
1732874350
Опа, уже практически нашли причину, как оставить Чечню в РПЛ))))
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NewLife
1732874572
Ну, смех ! Специалист по Крыльям заподозренный Кукуляк будет в воскресенье судить Зенит-Крылья Советов, и я уже догадываюсь, кому поставят или не поставят пенальти))))
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subbotaspartak
1732874682
Крылья выгонят, губернатор вздохнёт и вдохнёт деньги в социалку, например. Остальные белые и пушистые
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Obojaemiy
1732878939
Как не скандал с продажными играми так АХМАТ ..
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biber.ru
1732880835
С приходом VAR отстёг увеличился, а казна не резиновая... и жадность фраеров сгубила.
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Борис34684
1732880899
Таких ошибочный пенальти очень много, этим надо разбираться сразу после матчей. Не ждать когда рак на горе свистнет.
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BRO_football
1732881824
Всего-то 1 матч за весь прошедший сезон! Верно? Ошибок арбитров в других матчах и не было вовсе? Ну и клоуны работают в РФС!
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Вячеслав-Романов-vkontakt
1732883503
Губер подписал смертный приговор самарскому спорту и это очень похоже на заказ. Крылья это верхушка которую отрубит гильятина. А еще есть Тольяттинская Лада которая не будет скорее всего выступать во 2 лиги, у хоккейной Лады проблемы и это только начало. Про спонсоров которые якобы должны компенсировать 800 мл которые крыльям урезали, это пыль в глаза. Мы это нераз уже проходили. Второго Газпрома у нас нет. Или может сам губер из своих личных закромов вытащит так эти денежки в подарок к новому году
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ZeBolotny
1732887150
Зато "Зениту" с "Локомотивом" судьи не помогают - самые честные клубы страны!)))
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