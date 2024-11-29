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Лига Европы. «МЮ» победил «Буде-Глимт» Хайкина, «Рома» спасла ничью с «Тоттенхэмом» и другие результаты

29 ноября 2024, 01:00

Завершился пятый тур общего этапа Лиги Европы-2024/25.

«Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал волевую победу над «Буде-Глимтом», воспользовавшись голевой ошибкой российского вратаря Никиты Хайкина.

«Тоттенхэм» потерял очки в домашней игре с «Ромой», пропустив на 91-й минуте.

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и «Фенербахче» Жозе Моуринью выиграли у «Аякса» и «Славии» соответственно.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Гарначо, 1; 1:1 – Эвьен, 19; 1:2 – Зинкернагель, 23; 2:2 – Хойлунд, 45; 3:2 – Хойлунд, 50.

Тоттенхэм (Англия) – Рома (Италия) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Сон (с пенальти), 5; 1:1 – Н'Дика, 20; 2:1 – Джонсон, 34; 2:2 – Хуммельс, 90+1.

Реал Сосьедад (Испания) – Аякс (Нидерланды) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Барренечеа, 67; 2:0 – Кубо, 85.

Славия (Чехия) – Фенербахче (Турция) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Хоры, 7; 1:1 – Джеко, 35; 1:2 – Эн-Несири, 85.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Буде-Глимт Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Аякс Славия Фенербахче Тоттенхэм Рома
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