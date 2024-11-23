24 ноября 2024 года в 16:30 состоится матч 16 тура российской Премьер-лиги между «Факелом» и «Динамо».

«Факел»

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков за 15 матчей. Команда выиграла 2 раза, сыграла 6 ничьих и потерпела 7 поражений. Разница мячей -13 (10 забито, 23 пропущено). Последние три игры:

«Динамо»

«Динамо» располагается на 4-м месте, набрав 30 очков за 15 матчей. Команда одержала 9 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Разница мячей +14 (31 забито, 17 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

20.07.24: «Динамо» – «Факел» 3:1;

10.12.23: «Факел» – «Динамо» 1:1;

08.10.23: «Динамо» – «Факел» 0:0.

Прогноз на матч «Факел» – «Динамо»

«Факел» находится в зоне вылета и пока испытывает трудности с набором очков, особенно в матчах с более сильными командами. «Динамо» демонстрирует стабильную игру, занимает 4-е место и скорее всего будет фаворитом в этом поединке. Поставим на победу «Динамо» (1.70).

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