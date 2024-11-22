23 ноября на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» «Верона» принимает «Интер» в рамках 13-го тура Серии А. «Интер» подходит к матчу в роли фаворита, обладая стабильной формой и превосходящей статистикой против этого соперника.

«Верона» занимает 14-е место с 12 очками. Команда пропускает в среднем 3 гола за матч в последних играх, что является критической проблемой. Тем не менее, «Верона» показала способность навязать борьбу сильным соперникам, как в матче против «Ромы» (3:2). Лучший бомбардир команды Каспер Тенгстедт с 5 голами будет ключевой фигурой в атаке.

Последние матчи «Вероны»:

«Интер»

«Интер» располагается на 4-м месте с 25 очками. Команда не проигрывает в 7 матчах подряд и обладает одной из самых результативных атак в лиге. Лучший бомбардир команды Маркус Тюрам забил 8 голов в 15 матчах. «Интер» забивает в каждом матче текущего сезона, что подчеркивает их атакующий потенциал.

Последние матчи «Интера»:

Личные встречи

«Интер» доминирует в противостоянии с «Вероной», не проигрывая в 27 последних матчах. Более того, команда стабильно забивает против этого соперника, что делает их явным фаворитом предстоящего матча.

Последние встречи:

«Верона» 2:2 «Интер»

«Интер» 2:1 «Верона»

«Верона» 0:6 «Интер»

«Интер» 1:0 «Верона»

Статистика

«Верона»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 15

«Интер»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Верона» – «Интер»

«Интер» подходит к матчу в превосходной форме и с историческим превосходством над «Вероной». Несмотря на домашнее поле, слабая защита «Вероны» делает их шансы минимальными. Гости должны уверенно победить, забив минимум дважды.

Рекомендации для ставок:

Победа «Интера» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Оба тайма: Победа «Интера» – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится комфортная победа гостей с минимальными шансами хозяев на гол.

Рекомендация: 3:0 в пользу «Интера» за коэффициент 8.50.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!