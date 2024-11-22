23 ноября на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» «Верона» принимает «Интер» в рамках 13-го тура Серии А. «Интер» подходит к матчу в роли фаворита, обладая стабильной формой и превосходящей статистикой против этого соперника.
«Верона»
«Верона» занимает 14-е место с 12 очками. Команда пропускает в среднем 3 гола за матч в последних играх, что является критической проблемой. Тем не менее, «Верона» показала способность навязать борьбу сильным соперникам, как в матче против «Ромы» (3:2). Лучший бомбардир команды Каспер Тенгстедт с 5 голами будет ключевой фигурой в атаке.
Последние матчи «Вероны»:
- «Фиорентина» 3:1 «Верона»
- «Верона» 3:2 «Рома»
- «Лечче» 1:0 «Верона»
- «Аталанта» 6:1 «Верона»
- «Верона» 0:3 «Монца»
«Интер»
«Интер» располагается на 4-м месте с 25 очками. Команда не проигрывает в 7 матчах подряд и обладает одной из самых результативных атак в лиге. Лучший бомбардир команды Маркус Тюрам забил 8 голов в 15 матчах. «Интер» забивает в каждом матче текущего сезона, что подчеркивает их атакующий потенциал.
Последние матчи «Интера»:
- «Интер» 1:1 «Наполи»
- «Интер» 1:0 «Арсенал» (Лига чемпионов)
- «Интер» 1:0 «Венеция»
- «Эмполи» 0:3 «Интер»
- «Интер» 4:4 «Ювентус»
Личные встречи
«Интер» доминирует в противостоянии с «Вероной», не проигрывая в 27 последних матчах. Более того, команда стабильно забивает против этого соперника, что делает их явным фаворитом предстоящего матча.
Последние встречи:
- «Верона» 2:2 «Интер»
- «Интер» 2:1 «Верона»
- «Верона» 0:6 «Интер»
- «Интер» 1:0 «Верона»
Статистика
«Верона»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 15
«Интер»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Верона» – «Интер»
«Интер» подходит к матчу в превосходной форме и с историческим превосходством над «Вероной». Несмотря на домашнее поле, слабая защита «Вероны» делает их шансы минимальными. Гости должны уверенно победить, забив минимум дважды.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Интера» – коэффициент 1.50
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Оба тайма: Победа «Интера» – коэффициент 2.10
Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.50.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится комфортная победа гостей с минимальными шансами хозяев на гол.
Рекомендация: 3:0 в пользу «Интера» за коэффициент 8.50.
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