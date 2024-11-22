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    • Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Интер», Серия А, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Интер», Серия А, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» «Верона» принимает «Интер» в рамках 13-го тура Серии А. «Интер» подходит к матчу в роли фаворита, обладая стабильной формой и превосходящей статистикой против этого соперника.

    «Верона»

    «Верона» занимает 14-е место с 12 очками. Команда пропускает в среднем 3 гола за матч в последних играх, что является критической проблемой. Тем не менее, «Верона» показала способность навязать борьбу сильным соперникам, как в матче против «Ромы» (3:2). Лучший бомбардир команды Каспер Тенгстедт с 5 голами будет ключевой фигурой в атаке.

    Последние матчи «Вероны»:

    «Интер»

    «Интер» располагается на 4-м месте с 25 очками. Команда не проигрывает в 7 матчах подряд и обладает одной из самых результативных атак в лиге. Лучший бомбардир команды Маркус Тюрам забил 8 голов в 15 матчах. «Интер» забивает в каждом матче текущего сезона, что подчеркивает их атакующий потенциал.

    Последние матчи «Интера»:

    Личные встречи

    «Интер» доминирует в противостоянии с «Вероной», не проигрывая в 27 последних матчах. Более того, команда стабильно забивает против этого соперника, что делает их явным фаворитом предстоящего матча.

    Последние встречи:

    • «Верона» 2:2 «Интер»
    • «Интер» 2:1 «Верона»
    • «Верона» 0:6 «Интер»
    • «Интер» 1:0 «Верона»

    Статистика

    «Верона»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 15

    «Интер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Верона» – «Интер»

    «Интер» подходит к матчу в превосходной форме и с историческим превосходством над «Вероной». Несмотря на домашнее поле, слабая защита «Вероны» делает их шансы минимальными. Гости должны уверенно победить, забив минимум дважды.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Интера» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Оба тайма: Победа «Интера» – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится комфортная победа гостей с минимальными шансами хозяев на гол.

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Интера» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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