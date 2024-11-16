17 ноября на стадионе «Сконто» в Риге состоится матч 6-го тура Лиги наций между Латвией и Арменией. Обе команды имеют схожее положение в группе, набрав по 4 очка после 5 туров. Для обеих сторон игра будет важной для укрепления позиций в таблице и избегания вылета. Ожидается напряженное противостояние, где ключевыми факторами будут атака и оборона команд.
Латвия
Латвия подходит к матчу с негативной серией. Команда не может одержать победу в трех последних играх Лиги наций, а их оборона в последних встречах выглядит слабо. Латвия забила всего 3 гола в последних 5 матчах и пропустила 9. Это говорит о явных проблемах как в атаке, так и в защите. Несмотря на это, Латвия старается активно действовать впереди, что подтверждает их забитые голы в последних матчах, но слишком часто пропускает.
Последние матчи Латвии:
- Северная Македония 1:0 Латвия
- Фарерские о-ва 1:1 Латвия
- Латвия 0:3 Северная Македония
- Латвия 1:0 Фарерские о-ва
- Армения 4:1 Латвия
Армения
Армения также переживает трудный период. Команда не выигрывает в четырех последних матчах Лиги наций и испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив 8 голов за последние 5 игр. Несмотря на это, атака армян выглядит чуть лучше, чем у Латвии, с 6 забитыми мячами в последних 5 играх. Тем не менее, на выезде команда не выигрывает в 8 последних матчах Лиги наций, что подтверждает проблемы с результатами на чужих стадионах.
Последние матчи Армении:
- Армения 0:1 Фарерские о-ва
- Армения 0:2 Северная Македония
- Фарерские о-ва 2:2 Армения
- Северная Македония 2:0 Армения
- Армения 4:1 Латвия
Личные встречи
В последних личных встречах между Латвией и Арменией команда из Армении имеет преимущество. В прошлом туре Лига наций Армения уверенно выиграла 4:1 в Риге. Важно отметить, что Латвия выиграла у Армении в квалификации Чемпионата Европы в 2023 году с результатом 2:0. Однако Армения выиграла два предыдущих матча, что может настроить их на уверенную игру в предстоящем поединке.
Последние встречи:
- Армения 4:1 Латвия (Лига наций, 07.09.2024)
- Латвия 2:0 Армения (Квалификация Чемпионата Европы, 12.10.2023)
- Армения 2:1 Латвия (Квалификация Чемпионата Европы, 19.06.2023)
- Латвия 2:0 Армения (Товарищеский матч, 03.09.2014)
- Латвия 0:0 Армения (Товарищеский матч, 11.02.2009)
Статистика
Латвия:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия без побед: 3 матча подряд
Армения:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия без побед в гостях: 8 матчей подряд
Прогноз на матч Латвия – Армения
Исходя из текущей формы команд, можно ожидать, что Армения будет фаворитом этого матча. Латвия испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне, а на фоне армянской команды, которая хотя и пропускает много, выглядит более уверенно в атаке, шансы на победу гостей выглядят более реалистичными. Армения должна взять свои очки, несмотря на возможные проблемы в обороне. Латвия может забить, но, скорее всего, не хватит сил для того, чтобы избежать поражения.
Рекомендации для ставок:
- Победа Армении – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Прогноз на точный счет
Учитывая текущую форму команд, вероятным результатом может стать минимальная победа Армении, в которой Латвия, скорее всего, сумеет забить один мяч.
Рекомендация: Победа «Армении» 2:1 за 7.50.
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