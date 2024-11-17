17.11.2024, воскресенье, 17:00
Лига наций, группа C4, 6 тур
Лига наций, группа C4, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Латвия
Латвия
3-3-2-2
23
Матревикс
13
Юрковскис
5
Черномордис
2
Балодис
6
Тоберс
10
Икаунекс
22
Савельевс
15
Зеленковс
8
Варславанс
14
Цыганик
9
Гутковскис
4-1-2-2-1
1
Чанчаревич
2
Мурадян
3
Ароян
4
Арутюнян
21
Тикнизян
6
Иву
8
Удо
23
Бичахчян
10
Сперцян
10
Зелараян
17
Ранос
9
Гутковскис
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
9
Гутковскис
22
Савельевс
11
Савалниекс
11
Савалниекс
22
Савельевс
13
Юрковскис
19
Кроллис
19
Кроллис
13
Юрковскис
10
Икаунекс
20
Ульдрикис
20
Ульдрикис
10
Икаунекс
10
Зелараян
2
Калисир
2
Калисир
10
Зелараян
23
Бичахчян
11
Григорян
11
Григорян
23
Бичахчян
17
Ранос
18
Миранян
18
Миранян
17
Ранос
8
Удо
14
Манвелян
14
Манвелян
8
Удо
Остались в запасе
Латвия
Армения
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Лукасс Вапне
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Сурен Чахалян
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Лукасс Вапне
ЦП
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Сурен Чахалян
Статистика матча Латвия - Армения
2
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
9
9
Офсайды
2
0
Количество передач
410
401
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Армении, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Латвия – Армения
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»