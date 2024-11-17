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  • Латвия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

Латвия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

17 ноября 2024, 15:50
Латвия
17.11.2024, воскресенье, 17:00
Лига наций, группа C4, 6 тур
1 : 2
Завершен
Армения
70' Р. Ульдрикис
48' Э. Сперцян 74' А. Миранян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
(К) ЛП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
8
Ренарс Варславанс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
(К) ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
8
Соломон Удо
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Сурен Чахалян
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Лукасс Вапне
ЦП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
7
Эдгар Севикян
ПВ
11
Нарек Григорян
ПВ
18
Артур Миранян
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
3-3-2-2
23
Матревикс
13
Юрковскис
5
Черномордис
2
Балодис
6
Тоберс
10
Икаунекс
22
Савельевс
15
Зеленковс
8
Варславанс
14
Цыганик
9
Гутковскис
4-1-2-2-1
1
Чанчаревич
2
Мурадян
3
Ароян
4
Арутюнян
21
Тикнизян
6
Иву
8
Удо
23
Бичахчян
10
Сперцян
10
Зелараян
17
Ранос
9
Гутковскис
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
9
Гутковскис
22
Савельевс
11
Савалниекс
11
Савалниекс
22
Савельевс
13
Юрковскис
19
Кроллис
19
Кроллис
13
Юрковскис
10
Икаунекс
20
Ульдрикис
20
Ульдрикис
10
Икаунекс
10
Зелараян
2
Калисир
2
Калисир
10
Зелараян
23
Бичахчян
11
Григорян
11
Григорян
23
Бичахчян
17
Ранос
18
Миранян
18
Миранян
17
Ранос
8
Удо
14
Манвелян
14
Манвелян
8
Удо
Остались в запасе
Латвия
Армения
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Лукасс Вапне
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Сурен Чахалян
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Лукасс Вапне
ЦП
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Сурен Чахалян
Статистика матча Латвия - Армения
2
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
9
9
Офсайды
2
0
Количество передач
410
401
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Армении, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Латвия – Армения

Латвия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Армения Латвия
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