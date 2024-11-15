Умер агент Михаил Череповский – ему было 52 года

Инсайдер Иван Карпов сообщил о смерти футбольного агента Михаила Череповского.

«Михаил трагически скончался несколько часов назад на охоте где-то под Можайском из-за проблем с сердцем. Не пил, не курил, даже матом почти не ругался.

Когда-то был близок к «Спартаку», а в последнее время помогал Садыгову с селекцией в «Химках», – написал Карпов.

Смерть Череповского подтвердил инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

«Я недавно узнал об этом, мы все в шоке. Мне сказал об этом мой товарищ. Был лично знаком с Михаилом, мы хорошо общались.

Он наш сотрудник, работал в спортивном блоке «Химок». Это шоковое известие, он молодой парень. К сожалению, это жизнь», – сказал Садыгов.

Череповскому в августе исполнилось 52 года.

Он был агентом Антона Митрюшкина, Александра Зуева, Сергея Паршивлюка, Павла Яковлева, Владимира Граната.

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