10 ноября на Городском стадионе «Ислочь» примет «Торпедо-БелАЗ» в рамках 28-го тура Высшей лиги Беларуси. Встреча обещает быть интригующей, учитывая текущую форму обоих коллективов и их прошлые противостояния.
«Ислочь»
«Ислочь» занимает восьмое место в турнирной таблице с 35 очками, демонстрируя неплохую игру в атаке. Команда забила 10 голов за последние пять матчей, при этом допустив лишь пять пропущенных мячей. Лучший бомбардир коллектива – Александр Шестюк, на счету которого 12 голов в 26 матчах. В домашних встречах «Ислочь» выглядит уверенно, одерживая победы в трех последних матчах.
Последние матчи «Ислочи»:
- «Гомель» 0:0 «Ислочь»
- «Ислочь» 3:0 «Нафтан»
- «Минск» 3:2 «Ислочь»
- «Ислочь» 2:0 «Слуцк» (товарищеский матч)
- «Ислочь» 3:2 «Сморгонь»
«Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» занимает третье место с 52 очками, борясь за место в верхней части таблицы. Команда не проигрывает уже восемь матчей подряд, и в последних пяти встречах забила 12 голов. Максим Скавыш является лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей. «Торпедо-БелАЗ» стабильно забивает в последних играх, но время от времени допускает ошибки в защите.
Последние матчи «Торпедо-БелАЗ»:
- «Торпедо-БелАЗ» 3:0 «Витебск»
- «Днепр Могилев» 1:1 «Торпедо-БелАЗ»
- «Торпедо-БелАЗ» 3:1 «Динамо Брест»
- «Факел» 1:3 «Торпедо-БелАЗ» (товарищеский матч)
- «Торпедо-БелАЗ» 2:2 «Гомель»
Личные встречи
«Торпедо-БелАЗ» удачно играет против «Ислочи» в последних очных встречах, одержав три победы подряд. Тем не менее, «Ислочь» дома обычно играет уверенно и не проигрывает в 7 из 8 последних матчей против «Торпедо-БелАЗ». Вероятно, это может придать уверенности хозяевам поля.
Последние встречи:
- «Торпедо-БелАЗ» 1:0 «Ислочь»
- «Торпедо-БелАЗ» 1:1 «Ислочь» (Кубок Беларуси)
- «Ислочь» 1:0 «Торпедо-БелАЗ» (Кубок Беларуси)
Статистика
«Ислочь»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Победная серия дома: 3 матча
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия без поражений: 8 матчей
Прогноз на матч «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»
Ожидается упорная встреча, где обе команды будут стремиться продолжить свои успешные серии. «Торпедо-БелАЗ» выглядит немного сильнее и стабильнее, особенно в атаке, что может дать им небольшое преимущество. Однако, «Ислочь», играя дома, также имеет шанс проявить себя, поэтому вероятен результат с обменом голами. В то же время, гости, вероятно, будут ближе к победе, учитывая их текущую форму и успешные очные встречи.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 9.00.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!