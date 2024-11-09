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    • Прогноз на матч «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ», Беларусь, Высшая лига, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на матч «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ», Беларусь, Высшая лига, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на Городском стадионе «Ислочь» примет «Торпедо-БелАЗ» в рамках 28-го тура Высшей лиги Беларуси. Встреча обещает быть интригующей, учитывая текущую форму обоих коллективов и их прошлые противостояния.

    «Ислочь»

    «Ислочь» занимает восьмое место в турнирной таблице с 35 очками, демонстрируя неплохую игру в атаке. Команда забила 10 голов за последние пять матчей, при этом допустив лишь пять пропущенных мячей. Лучший бомбардир коллектива – Александр Шестюк, на счету которого 12 голов в 26 матчах. В домашних встречах «Ислочь» выглядит уверенно, одерживая победы в трех последних матчах.

    Последние матчи «Ислочи»:

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» занимает третье место с 52 очками, борясь за место в верхней части таблицы. Команда не проигрывает уже восемь матчей подряд, и в последних пяти встречах забила 12 голов. Максим Скавыш является лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей. «Торпедо-БелАЗ» стабильно забивает в последних играх, но время от времени допускает ошибки в защите.

    Последние матчи «Торпедо-БелАЗ»:

    • «Торпедо-БелАЗ» 3:0 «Витебск»
    • «Днепр Могилев» 1:1 «Торпедо-БелАЗ»
    • «Торпедо-БелАЗ» 3:1 «Динамо Брест»
    • «Факел» 1:3 «Торпедо-БелАЗ» (товарищеский матч)
    • «Торпедо-БелАЗ» 2:2 «Гомель»

    Личные встречи

    «Торпедо-БелАЗ» удачно играет против «Ислочи» в последних очных встречах, одержав три победы подряд. Тем не менее, «Ислочь» дома обычно играет уверенно и не проигрывает в 7 из 8 последних матчей против «Торпедо-БелАЗ». Вероятно, это может придать уверенности хозяевам поля.

    Последние встречи:

    • «Торпедо-БелАЗ» 1:0 «Ислочь»
    • «Торпедо-БелАЗ» 1:1 «Ислочь» (Кубок Беларуси)
    • «Ислочь» 1:0 «Торпедо-БелАЗ» (Кубок Беларуси)

    Статистика

    «Ислочь»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Победная серия дома: 3 матча

    «Торпедо-БелАЗ»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений: 8 матчей

    Прогноз на матч «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»

    Ожидается упорная встреча, где обе команды будут стремиться продолжить свои успешные серии. «Торпедо-БелАЗ» выглядит немного сильнее и стабильнее, особенно в атаке, что может дать им небольшое преимущество. Однако, «Ислочь», играя дома, также имеет шанс проявить себя, поэтому вероятен результат с обменом голами. В то же время, гости, вероятно, будут ближе к победе, учитывая их текущую форму и успешные очные встречи.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 13:13
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