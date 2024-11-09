10 ноября на Городском стадионе «Ислочь» примет «Торпедо-БелАЗ» в рамках 28-го тура Высшей лиги Беларуси. Встреча обещает быть интригующей, учитывая текущую форму обоих коллективов и их прошлые противостояния.

«Ислочь»

«Ислочь» занимает восьмое место в турнирной таблице с 35 очками, демонстрируя неплохую игру в атаке. Команда забила 10 голов за последние пять матчей, при этом допустив лишь пять пропущенных мячей. Лучший бомбардир коллектива – Александр Шестюк, на счету которого 12 голов в 26 матчах. В домашних встречах «Ислочь» выглядит уверенно, одерживая победы в трех последних матчах.

Последние матчи «Ислочи»:

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» занимает третье место с 52 очками, борясь за место в верхней части таблицы. Команда не проигрывает уже восемь матчей подряд, и в последних пяти встречах забила 12 голов. Максим Скавыш является лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей. «Торпедо-БелАЗ» стабильно забивает в последних играх, но время от времени допускает ошибки в защите.

Последние матчи «Торпедо-БелАЗ»:

Личные встречи

«Торпедо-БелАЗ» удачно играет против «Ислочи» в последних очных встречах, одержав три победы подряд. Тем не менее, «Ислочь» дома обычно играет уверенно и не проигрывает в 7 из 8 последних матчей против «Торпедо-БелАЗ». Вероятно, это может придать уверенности хозяевам поля.

Последние встречи:

Статистика

«Ислочь»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Победная серия дома: 3 матча

«Торпедо-БелАЗ»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений: 8 матчей

Прогноз на матч «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»

Ожидается упорная встреча, где обе команды будут стремиться продолжить свои успешные серии. «Торпедо-БелАЗ» выглядит немного сильнее и стабильнее, особенно в атаке, что может дать им небольшое преимущество. Однако, «Ислочь», играя дома, также имеет шанс проявить себя, поэтому вероятен результат с обменом голами. В то же время, гости, вероятно, будут ближе к победе, учитывая их текущую форму и успешные очные встречи.

Рекомендации для ставок:

Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 9.00.

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