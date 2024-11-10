10.11.2024, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
4-3-2-1
28
Свирский
5
Ковель
4
20
Веретило
99
Юдчиц
11
Кобеев
22
Булмага
29
Ховалко
21
Журавлев
6
Гоманов
70
Бутько
3-2-1-3-1
16
Абрамович
27
Нечаев
19
Руцкий
11
Левицкий
6
Мякиш
44
Бутаревич
6
Премудров
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
25
Василевич
70
Бутько
6
Сибилев
6
Сибилев
70
Бутько
27
Нечаев
5
Бурко
5
Бурко
27
Нечаев
17
Ковалев
10
Шарковский
10
Шарковский
17
Ковалев
25
Василевич
15
Скавыш
15
Скавыш
25
Василевич
Скавыш
10
Лаптев
10
Лаптев
Скавыш
Остались в запасе
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
1
Андрей Климович
ВР
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Ислочь - Торпедо-БелАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Торпедо-БелАЗ», 28-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»