Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 12:50
Ислочь
10.11.2024, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
75' А. Шукуров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
4-3-2-1
28
Свирский
5
Ковель
4
20
Веретило
99
Юдчиц
11
Кобеев
22
Булмага
29
Ховалко
21
Журавлев
6
Гоманов
70
Бутько
3-2-1-3-1
16
Абрамович
27
Нечаев
19
Руцкий
11
Левицкий
6
Мякиш
44
Бутаревич
6
Премудров
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
25
Василевич
70
Бутько
6
Сибилев
6
Сибилев
70
Бутько
27
Нечаев
5
Бурко
5
Бурко
27
Нечаев
17
Ковалев
10
Шарковский
10
Шарковский
17
Ковалев
25
Василевич
15
Скавыш
15
Скавыш
25
Василевич
Скавыш
10
Лаптев
10
Лаптев
Скавыш
Остались в запасе
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
1
Андрей Климович
ВР
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Ислочь - Торпедо-БелАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Торпедо-БелАЗ», 28-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»

«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Ислочь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+