10 ноября на стадионе «Моссон» состоится матч 11-го тура Лиги 1, в котором «Монпелье» примет «Брест». Обе команды идут с разной статистикой и настроем, и ожидается напряженное противостояние.

«Монпелье»

«Монпелье» переживает крайне сложный период, занимая 18-е место с 4 очками после 10 туров. Команда потерпела пять поражений подряд в чемпионате и пропустила 15 голов в последних пяти играх. На своем поле они будут пытаться остановить этот негативный тренд. Атакующий потенциал «Монпелье» сосредоточен на Акоре Адамсе, который забил 3 гола в сезоне. Тем не менее, слабая оборона остается серьезной проблемой для команды, ведь она пропускает в среднем 3 гола за игру.

Последние матчи «Монпелье»:

«Брест»

«Брест» занимает 11-е место с 13 очками и показывает стабильные результаты, избегая поражений в шести из последних восьми матчей Лиги 1. Последний матч против «Ниццы» завершился минимальным поражением (0:1), но команда проявила характер и оставила хорошее впечатление. Ромен Дель Кастийо, главный бомбардир «Бреста» с 3 голами, поддерживает стабильность атакующих действий команды. В обороне они выглядят надежнее, чем «Монпелье», пропуская в среднем 1 гол за матч.

Последние матчи «Бреста»:

Личные встречи

В последних встречах между этими командами «Брест» выглядел более уверенно, выиграв две из трех последних игр. Но стоит отметить, что «Монпелье» регулярно забивает в играх с «Брестом» на своем поле, что может добавить интригу в предстоящий матч.

Последние встречи:

«Брест» 2:0 «Монпелье»

«Монпелье» 1:3 «Брест»

«Монпелье» 3:0 «Брест»

Статистика

«Монпелье»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 3.00

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 15

Серия поражений: 5 матчей

«Брест»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений: 6 из 8 матчей

Прогноз на матч «Монпелье» – «Брест»

Исходя из текущей формы команд, «Брест» выглядит предпочтительнее, учитывая их стабильную игру и более надежную оборону. «Монпелье», играя дома, попробует оказать давление, но их уязвимость в обороне и серия поражений могут сыграть решающую роль. Ожидается, что «Брест» сумеет воспользоваться ошибками соперника и добиться позитивного результата.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бреста» – коэффициент 2.30

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Бреста» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

С учетом результативности «Бреста» и слабости обороны «Монпелье», вероятным исходом видится минимальная победа гостей.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Бреста» за 7.50.

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