В среду, 6 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграют «Зенит» и «Ахмат». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 20:45 (мск).

«Зенит»

Команда Сергея Семака выиграла кубковую группу D, набрав 16 очков. «Зенит» добыл 5 побед и 1 раз проиграл по пенальти, разница мячей – 13:2.

Последние результаты «Зенита»:

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 9 очков и занял 2-е место в группе C. Подопечные Сергея Ташуева добыли 3 победы и потерпели 3 поражения, разница мячей – 9:6.

Предыдущие результаты «Ахмата»:

26.10.24 «Ростов» – «Ахмат» – 2:3 РПЛ;

18.10.24 «Ахмат» – «Факел» – 2:3 РПЛ;

22.10.24 ЦСКА – «Ахмат» – 1:0 Кубок России.

Очные встречи

19.05.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:5 РПЛ;

28.10.23 «Зенит» – «Ахмат» – 2:1 РПЛ;

20.09.23 «Ахмат» – «Зенит» – 3:3, пен. 2:4 Кубок России;

25.07.23 «Зенит» – «Ахмат» – 2:0 Кубок России;

05.11.22 «Зенит» – «Ахмат» – 1:2 РПЛ.

Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат»

«Зенит» наверняка постарается решить все вопросы с выходом в полуфинал в первом матче. А для этого нужно забивать как можно больше. Наш прогноз – ИТБ1 (2,0) с коэффициентом 1.70.

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