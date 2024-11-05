Во вторник, 5 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится в Москве, начало – в 18:30 (мск).
«Спартак»
Команда Деяна Станковича выиграла группу A, набрав 15 очков. «Спартак» добыл 5 побед и потерпел 1 поражение, разница мячей – 14:4.
Последние результаты «Спартака»:
- 02.11.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:2 РПЛ;
- 27.10.24 «Пари НН» – «Спартак» – 0:2 РПЛ;
- 22.10.24 «Динамо» Мх – «Спартак» – 0:1 Кубок России.
«Ростов»
«Ростов» набрал 11 очков и занял 2-е место в группе B. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы, 1 раз проиграли в основное время и 2 раза – по пенальти, разница мячей – 11:7.
Предыдущие результаты «Ростова»:
- 01.11.24 «Динамо» – «Ростов» – 1:1 РПЛ;
- 26.10.24 «Ростов» – «Ахмат» – 2:3 РПЛ;
- 23.10.24 «Ростов» – «Локомотив» – 2:2, пен. 7:8 Кубок России.
Очные встречи
- 05.10.24 «Спартак» – «Ростов» – 3:0 РПЛ;
- 21.04.24 «Ростов» – «Спартак» – 1:5 РПЛ;
- 07.02.24 «Спартак» – «Ростов» – 0:3 Зимний Кубок РПЛ;
- 12.11.23 «Спартак» – «Ростов» – 2:1 РПЛ;
- 29.04.23 «Спартак» – «Ростов» – 1:1 РПЛ.
Прогноз на матч «Спартак» – «Ростов»
Очные встречи команд получаются веселыми и результативными. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.73.
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