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    • «Спартак» – «Ростов»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 5 ноября

    «Спартак» – «Ростов»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 5 ноября

    Во вторник, 5 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится в Москве, начало – в 18:30 (мск).

    «Спартак»

    Команда Деяна Станковича выиграла группу A, набрав 15 очков. «Спартак» добыл 5 побед и потерпел 1 поражение, разница мячей – 14:4.

    Последние результаты «Спартака»:

    • 02.11.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:2 РПЛ;
    • 27.10.24 «Пари НН» – «Спартак» – 0:2 РПЛ;
    • 22.10.24 «Динамо» Мх – «Спартак» – 0:1 Кубок России.

    «Ростов»

    «Ростов» набрал 11 очков и занял 2-е место в группе B. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы, 1 раз проиграли в основное время и 2 раза – по пенальти, разница мячей – 11:7.

    Предыдущие результаты «Ростова»:

    Очные встречи

    • 05.10.24 «Спартак» – «Ростов» – 3:0 РПЛ;
    • 21.04.24 «Ростов» – «Спартак» – 1:5 РПЛ;
    • 07.02.24 «Спартак» – «Ростов» – 0:3 Зимний Кубок РПЛ;
    • 12.11.23 «Спартак» – «Ростов» – 2:1 РПЛ;
    • 29.04.23 «Спартак» – «Ростов» – 1:1 РПЛ.

    Прогноз на матч «Спартак» – «Ростов»

    Очные встречи команд получаются веселыми и результативными. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.73.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 09:35
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