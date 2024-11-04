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    • Прогноз на точный счет матча «Болонья» – «Монако», Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Болонья» – «Монако», Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    5 ноября на стадионе «Ренато Далль'Ара» состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Болонья» примет «Монако». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнире и показать результативную игру.

    «Болонья»

    «Болонья» занимает 29-е место в группе с одним очком после трeх туров. Команда находится в сложной ситуации, проиграв последние три матча Лиги чемпионов, включая поражение от «Астон Виллы» 0:2. Тем не менее, команда забивает в каждой из трeх последних игр турнира. Лучший бомбардир «Болоньи», Риккардо Орсолини, забил 4 гола в 12 матчах. В последних пяти играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила 4 (0.80 за игру). Дома «Болонья» демонстрирует стабильность и не проигрывает на протяжении 13 матчей.

    Последние матчи «Болоньи»:

    «Монако»

    «Монако» находится в более выгодной позиции, набрав 7 очков и занимая 4-е место в группе. Команда показывает результативную игру, одержав разгромную победу над «Црвеной Звездой» со счeтом 5:1 в последнем матче Лиги чемпионов. Лучший бомбардир команды, Денис Закария, забил 3 гола в 11 матчах. В последних пяти матчах «Монако» забила 8 голов (1.60 за игру) и пропустила 5 (1.00 за игру). Однако последние матчи в Лиге 1 принесли команде поражения, что может отразиться на моральном состоянии.

    Последние матчи «Монако»:

    Личные встречи

    Единственная недавняя встреча команд состоялась в июле 2023 года в рамках товарищеского матча и завершилась победой «Монако» со счeтом 3:2. Это показывает, что обе команды способны проводить результативные матчи с обменом голами.

    Статистика

    «Болонья»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений дома: 13 матчей

    «Монако»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений в Лиге чемпионов: 3 матча

    Прогноз на матч «Болонья» – «Монако»

    С учeтом текущей формы и статистики, «Монако» выглядит фаворитом, однако «Болонья» дома играет уверенно и может создать сопернику проблемы. Обе команды имеют склонность забивать и пропускать в последних играх, что делает вероятным результат с обменом голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Монако» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2024 09:58
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