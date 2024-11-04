5 ноября на стадионе «Ренато Далль'Ара» состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Болонья» примет «Монако». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнире и показать результативную игру.
«Болонья»
«Болонья» занимает 29-е место в группе с одним очком после трeх туров. Команда находится в сложной ситуации, проиграв последние три матча Лиги чемпионов, включая поражение от «Астон Виллы» 0:2. Тем не менее, команда забивает в каждой из трeх последних игр турнира. Лучший бомбардир «Болоньи», Риккардо Орсолини, забил 4 гола в 12 матчах. В последних пяти играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила 4 (0.80 за игру). Дома «Болонья» демонстрирует стабильность и не проигрывает на протяжении 13 матчей.
Последние матчи «Болоньи»:
- «Болонья» 1:0 «Лечче» (Серия А)
- «Кальяри» 0:2 «Болонья» (Серия А)
- «Астон Вилла» 2:0 «Болонья» (Лига чемпионов)
- «Дженоа» 2:2 «Болонья» (Серия А)
- «Болонья» 0:0 «Парма» (Серия А)
«Монако»
«Монако» находится в более выгодной позиции, набрав 7 очков и занимая 4-е место в группе. Команда показывает результативную игру, одержав разгромную победу над «Црвеной Звездой» со счeтом 5:1 в последнем матче Лиги чемпионов. Лучший бомбардир команды, Денис Закария, забил 3 гола в 11 матчах. В последних пяти матчах «Монако» забила 8 голов (1.60 за игру) и пропустила 5 (1.00 за игру). Однако последние матчи в Лиге 1 принесли команде поражения, что может отразиться на моральном состоянии.
Последние матчи «Монако»:
- «Монако» 0:1 «Анжер» (Лига 1)
- «Ницца» 2:1 «Монако» (Лига 1)
- «Монако» 5:1 «Црвена Звезда» (Лига чемпионов)
- «Монако» 0:0 «Лилль» (Лига 1)
- «Ренн» 1:2 «Монако» (Лига 1)
Личные встречи
Единственная недавняя встреча команд состоялась в июле 2023 года в рамках товарищеского матча и завершилась победой «Монако» со счeтом 3:2. Это показывает, что обе команды способны проводить результативные матчи с обменом голами.
Статистика
«Болонья»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без поражений дома: 13 матчей
«Монако»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия без поражений в Лиге чемпионов: 3 матча
Прогноз на матч «Болонья» – «Монако»
С учeтом текущей формы и статистики, «Монако» выглядит фаворитом, однако «Болонья» дома играет уверенно и может создать сопернику проблемы. Обе команды имеют склонность забивать и пропускать в последних играх, что делает вероятным результат с обменом голами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Монако» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 9.00.
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