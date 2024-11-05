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  • «Болонья» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

«Болонья» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

5 ноября 2024, 21:50
Болонья
05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 1
Завершен
Монако
86' Т. Керер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-3-2-1
1
Скорупски
33
Миранда
17
Беукема
26
Лукуми
4
Пош
19
Фройлер
6
Моро
80
Фаббиан
16
Айлинг
14
Ндой
9
Кастро
4-2-3-1
99
Майецки
90
Синго
6
Керер
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
27
Магасса
8
Камара
10
Головин
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
36
Эмболо
6
Моро
4
Побега
4
Побега
6
Моро
80
Фаббиан
19
Фергюсон
19
Фергюсон
80
Фаббиан
33
Миранда
21
Одгор
21
Одгор
33
Миранда
16
Айлинг
7
Орсолини
7
Орсолини
16
Айлинг
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
13
Мависса Элеби
12
Энрике
12
Энрике
13
Мависса Элеби
8
Камара
8
Матацо
8
Матацо
8
Камара
29
Бен-Сегир
18
Минамино
18
Минамино
29
Бен-Сегир
Остались в запасе
Болонья
Монако
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
22
Люка Миша
ЛВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
22
Люка Миша
ЛВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Болонья - Монако
3
2
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
14
Офсайды
2
5
Количество передач
348
411
Сейвы
3
2
Точность передач %
70
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Монако», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Монако»

«Болонья» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Монако Болонья
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