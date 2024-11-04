Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Коринтианс» – «Палмейрас», Серия A, 5 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Коринтианс» – «Палмейрас», Серия A, 5 ноября 2024 года

    5 ноября на «Арене Коринтианс» состоится захватывающий матч 32-го тура чемпионата Бразилии, где местный «Коринтианс» примет одного из лидеров турнира – «Палмейрас». Обе команды находятся в разной форме, что делает предстоящую встречу особенно интересной.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» занимает 15-е место с 35 очками после 31 тура. Команда показывает признаки улучшения, не проигрывая в последних трeх матчах Серии A. Несмотря на нестабильные результаты, «Коринтианс» забивает в семи последних играх подряд, демонстрируя атакующий потенциал. Лучший бомбардир команды Юри Алберто забил 24 гола в 51 матче сезона. В последних пяти матчах «Коринтианс» забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру), но пропустил 6, что говорит о проблемах в обороне.

    Последние матчи «Коринтианса»:

    • «Расинг Авельянеда» 2:1 «Коринтианс» (Копа Судамерикана)
    • «Куяба» 0:1 «Коринтианс»
    • «Коринтианс» 2:2 «Расинг Авельянеда» (Копа Судамерикана)
    • «Коринтианс» 0:0 «Фламенго» (Кубок Бразилии)
    • «Коринтианс» 5:2 «Атлетико Паранаэнсе»

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» находится на 2-м месте с 61 очком и не проигрывает на протяжении 11 матчей в Серии A. Команда показывает впечатляющие результаты в атаке, забив 53 гола в 31 игре – лучший показатель турнира. Хосе Лопес, с 21 голом в 53 матчах, ведет за собой команду. В последних пяти матчах «Палмейрас» забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустил 6.

    Последние матчи «Палмейраса»:

    Личные встречи

    «Палмейрас» имеет заметное преимущество в последних встречах с «Коринтиансом», не проигрывая в восьми последних матчах. Последний матч в июле 2024 года завершился победой «Палмейраса» со счeтом 2:0. Тем не менее, игры часто проходят напряжeнно, и нередки случаи ничейных результатов.

    Последние встречи:

    • «Палмейрас» 2:0 «Коринтианс» (2024)
    • «Палмейрас» 2:2 «Коринтианс» (Лига Паулиста, 2024)
    • «Коринтианс» 0:0 «Палмейрас» (2023)

    Статистика

    «Коринтианс»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без поражений в Серии A: 3 матча

    «Палмейрас»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без поражений в Серии A: 11 матчей

    Прогноз на матч «Коринтианс» – «Палмейрас»

    С учeтом текущей формы и статистики, «Палмейрас» выглядит фаворитом встречи, несмотря на домашнее преимущество «Коринтианса». Ожидается напряжeнная борьба с голами с обеих сторон, учитывая атакующий потенциал обеих команд и слабости в обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Палмейраса» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Палмейраса» за коэффициент 8.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!

    Новости по теме
    Экс-футболист «Зенита» пнул свиную голову в матче чемпионата Бразилии 14
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2024 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 