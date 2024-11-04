5 ноября на «Арене Коринтианс» состоится захватывающий матч 32-го тура чемпионата Бразилии, где местный «Коринтианс» примет одного из лидеров турнира – «Палмейрас». Обе команды находятся в разной форме, что делает предстоящую встречу особенно интересной.

«Коринтианс»

«Коринтианс» занимает 15-е место с 35 очками после 31 тура. Команда показывает признаки улучшения, не проигрывая в последних трeх матчах Серии A. Несмотря на нестабильные результаты, «Коринтианс» забивает в семи последних играх подряд, демонстрируя атакующий потенциал. Лучший бомбардир команды Юри Алберто забил 24 гола в 51 матче сезона. В последних пяти матчах «Коринтианс» забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру), но пропустил 6, что говорит о проблемах в обороне.

Последние матчи «Коринтианса»:

«Палмейрас»

«Палмейрас» находится на 2-м месте с 61 очком и не проигрывает на протяжении 11 матчей в Серии A. Команда показывает впечатляющие результаты в атаке, забив 53 гола в 31 игре – лучший показатель турнира. Хосе Лопес, с 21 голом в 53 матчах, ведет за собой команду. В последних пяти матчах «Палмейрас» забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустил 6.

Последние матчи «Палмейраса»:

Личные встречи

«Палмейрас» имеет заметное преимущество в последних встречах с «Коринтиансом», не проигрывая в восьми последних матчах. Последний матч в июле 2024 года завершился победой «Палмейраса» со счeтом 2:0. Тем не менее, игры часто проходят напряжeнно, и нередки случаи ничейных результатов.

Последние встречи:

«Палмейрас» 2:0 «Коринтианс» (2024)

«Палмейрас» 2:2 «Коринтианс» (Лига Паулиста, 2024)

«Коринтианс» 0:0 «Палмейрас» (2023)

Статистика

«Коринтианс»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений в Серии A: 3 матча

«Палмейрас»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений в Серии A: 11 матчей

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Палмейрас»

С учeтом текущей формы и статистики, «Палмейрас» выглядит фаворитом встречи, несмотря на домашнее преимущество «Коринтианса». Ожидается напряжeнная борьба с голами с обеих сторон, учитывая атакующий потенциал обеих команд и слабости в обороне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Палмейраса» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Палмейраса» за коэффициент 8.50.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!