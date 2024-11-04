Мостовой сказал, когда определится с клубом для тренерской стажировки

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что после ситуации со срывом стажировки у красно-белых не общался ни с одним клубом.

– Так получилось, что врач почему-то пропал. Не могу вызвонить его уже 3-4 дня. Может, заболел. Но черед день-два определюсь с местом для стажировки.

– Но вы это уже обсуждали с каким-то клубом?

– После подставы «Спартака» ни с одним клубом не разговаривал. Не имеет смысла. Кто открыт, к тому и пойду.