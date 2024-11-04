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    • Мостовой сказал, когда определится с клубом для тренерской стажировки

    Мостовой сказал, когда определится с клубом для тренерской стажировки

    Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что после ситуации со срывом стажировки у красно-белых не общался ни с одним клубом.

    – Так получилось, что врач почему-то пропал. Не могу вызвонить его уже 3-4 дня. Может, заболел. Но черед день-два определюсь с местом для стажировки.

    – Но вы это уже обсуждали с каким-то клубом?

    – После подставы «Спартака» ни с одним клубом не разговаривал. Не имеет смысла. Кто открыт, к тому и пойду.

    • Мостовой ранее рассказывал, что собирался определиться с местом для прохождения стажировки на этой неделе, после того, как пройдет осмотр у врача.
    • Ранее он должен был пройти стажировку в «Спартаке», однако попал в больницу с камнями в почках, а вскоре получил отказ от красно-белых.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.11.2024 08:16
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    Комментарии (5)
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    fakeid
    1730699768
    Скоро этого дебила постигнет участь хоккеиста Гурина. Чтобы бесплатно налили - будет ходить по рюмочным и приставать к гражданам с историей, как его звали на стажировку в Спартак. Может даже, документ какой покажет для важности.
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    Интерес
    1730702897
    Да иди уже в "Сельту",сколько можно выбирать? Да хоть в сельву!
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    Cleaner
    1730703989
    Мостовой, с твоим поганым языком тебя никуда не возьмут. Кому нужен такой токсичный и болтливый человек в команде???
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    САДЫЧОК
    1730707554
    Лохматое предательское тело! Расскажи чудо, как ты Сельту во второй дивизион опустил!
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