Мостовой сказал, когда определится с клубом для тренерской стажировки

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что после ситуации со срывом стажировки у красно-белых не общался ни с одним клубом.
– Так получилось, что врач почему-то пропал. Не могу вызвонить его уже 3-4 дня. Может, заболел. Но черед день-два определюсь с местом для стажировки.
– Но вы это уже обсуждали с каким-то клубом?
– После подставы «Спартака» ни с одним клубом не разговаривал. Не имеет смысла. Кто открыт, к тому и пойду.
- Мостовой ранее рассказывал, что собирался определиться с местом для прохождения стажировки на этой неделе, после того, как пройдет осмотр у врача.
- Ранее он должен был пройти стажировку в «Спартаке», однако попал в больницу с камнями в почках, а вскоре получил отказ от красно-белых.