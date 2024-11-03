Глушаков прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о победе клуба над ЦСКА. Команда Деяна Станковича победила в 14-м туре со счетом 2:0 в матче с тремя удалениями.

«Закономерный результат дерби. Всегда интересно наблюдать за такими матчами. Неспроста в дерби много борьбы и красные карточки. Игра получилась хорошей.

Что касается стычки, то понятно, что здесь эмоции. Все реагируют по-разному. Всe, что в дерби должно было произойти – всe произошло. Самое главное, что выиграл «Спартак», – сказал Глушаков.

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