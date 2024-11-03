Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «В каком клубе РПЛ я бы ни оказался, мы бы стали чемпионами»

Мостовой: «В каком клубе РПЛ я бы ни оказался, мы бы стали чемпионами»

3 ноября 2024, 14:35
16

Бывший спартаковец Александр Мостовой считает, что его уровень как игрока позволил бы выступать в любой команде РПЛ.

– Как думаете, в нынешних «Спартаке» и ЦСКА есть футболист, который сильнее или примерно одного уровня с вами, когда вы играли в футбол?

– Непросто на такое ответить. Бывает, что кого-то расхваливают, а потом смотришь статистику, а там ничего нет, не говоря уже про 180 голов.

– Получается, такого игрока, как вы, сейчас ни в «Спартаке», ни в ЦСКА нет?

– Сложно об этом говорить. Пускай футболисты сначала уедут в Европу и там поиграют десять лет. Тогда можно будет сравнивать.

– Тогда гипотетический вопрос. Будь вы сейчас в своей лучшей форме, за какую команду играли бы в России?

– В какой бы команде я ни был, мы становились бы чемпионами.

– Вы приверженец того, что «один в поле воин»?

– Нет, конечно, один в поле не воин. Я же не Месси. Но команда однозначно была бы первой.

  • Мостовой больше всего матчей провел за «Сельту».
  • Со «Спартаком» Александр дважды брал чемпионат СССР.
  • Сейчас Мостовой учится на тренера.

Еще по теме:
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая» 1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 17
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1730633806
Вот это Шурик хрюкнул на старости лет!?
Ответить
...уефан
1730634131
...окончательно выздоровел!)...
Ответить
subbotaspartak
1730635516
РПЛ, икону закажи.... каждому...
Ответить
subbotaspartak
1730635570
Интересно, а есть такие, что его тренером возьмут?
Ответить
saf05
1730635973
Ты никому не нужен, задолбал уже.
Ответить
Krics
1730636853
Скоморох,ихмо.
Ответить
ivany4
1730637856
"Царская" корона превратилась в шутовской колпак.)) Кроме 2х чемпионств в составе Спартака, больше таких достижений у него и нет!!)) Кубок Интертото выиграл вместе с Карпиным, находясь в Сельте. Легко у него все "на бумаге", да забыл он про свои "овраги".))
Ответить
Тинез Розоп
1730640252
в политике был Владимир Вольфович. в кино Панин. в футболе Царь. везде свой юморист)...
Ответить
Marshall1956
1730644446
Выздоравливай
Ответить
anatolich72
1730644727
Больной человек!
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
3
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+