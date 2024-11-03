Мостовой: «В каком клубе РПЛ я бы ни оказался, мы бы стали чемпионами»

Бывший спартаковец Александр Мостовой считает, что его уровень как игрока позволил бы выступать в любой команде РПЛ.

– Как думаете, в нынешних «Спартаке» и ЦСКА есть футболист, который сильнее или примерно одного уровня с вами, когда вы играли в футбол?

– Непросто на такое ответить. Бывает, что кого-то расхваливают, а потом смотришь статистику, а там ничего нет, не говоря уже про 180 голов.

– Получается, такого игрока, как вы, сейчас ни в «Спартаке», ни в ЦСКА нет?

– Сложно об этом говорить. Пускай футболисты сначала уедут в Европу и там поиграют десять лет. Тогда можно будет сравнивать.

– Тогда гипотетический вопрос. Будь вы сейчас в своей лучшей форме, за какую команду играли бы в России?

– В какой бы команде я ни был, мы становились бы чемпионами.

– Вы приверженец того, что «один в поле воин»?

– Нет, конечно, один в поле не воин. Я же не Месси. Но команда однозначно была бы первой.