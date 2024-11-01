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    • Прогноз на точный счет матча «Кайрат» – «Ордабасы», Премьер-лига Казахстана, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кайрат» – «Ордабасы», Премьер-лига Казахстана, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе Орталык Алматы состоится матч между «Кайратом» и «Ордабасы» в рамках 25-го тура Премьер-лиги Казахстана. Оба клуба ведут борьбу за высокие места, и исход этой встречи может существенно повлиять на их положение в таблице.

    «Кайрат»

    «Кайрат» уверенно занимает 2-е место с 41 очком и является одной из самых результативных команд турнира, забив 36 голов за 22 матча. ЖоаоЖоао Пауло – главный голеадор команды, который записал на свой счет 10 мячей. «Кайрат» демонстрирует сильную атаку, забивая в каждом из последних четырех матчей Премьер-лиги, но пропускает достаточно часто, особенно против команд с мощным нападением. В последних пяти играх команда забила 12 голов, что подтверждает их способность к интенсивному нападению.

    Последние матчи «Кайрата»:

    «Ордабасы»

    «Ордабасы» занимает 3-е место с 39 очками и также входит в число лидеров. Лучший бомбардир команды, Жасур Яхшибоев, забил 10 голов в 23 матчах, обеспечивая команде результативность. Команда выступает нестабильно, проиграв два из последних пяти матчей, но в целом сохраняет хорошую форму, особенно против команд из середины таблицы. В последних пяти встречах «Ордабасы» забили 6 голов и пропустили 7, что указывает на уязвимость в защите.

    Последние матчи «Ордабасы»:

    Личные встречи

    История противостояний показывает, что матчи между «Кайратом» и «Ордабасы» проходят в напряженной борьбе. «Кайрат» имеет небольшое преимущество, но «Ордабасы» показывает высокую конкурентоспособность и не проигрывает в пяти из последних семи матчей против этого соперника. В предыдущем сезоне команды обменялись победами, что подчеркивает равные силы.

    Последние встречи:

    • «Ордабасы» 1:2 «Кайрат»
    • «Ордабасы» 1:0 «Кайрат»
    • «Кайрат» 2:2 «Ордабасы»

    Статистика

    «Кайрат»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия матчей с забитыми голами: 4 игры подряд

    «Ордабасы»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия матчей с забитыми голами: 5 игр подряд

    Прогноз на матч «Кайрат» – «Ордабасы»

    Ожидается, что матч будет результативным, так как обе команды имеют ярко выраженные атакующие линии. «Кайрат» имеет преимущество на домашнем поле и, вероятно, будет активно атаковать с первых минут. В свою очередь, «Ордабасы» постарается ответить на давление «Кайрата», воспользовавшись ошибками в обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Кайрата» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Кайрата» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев в результативном матче.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Кайрата» за 7.50.

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    «Кайрат» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 12:07
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