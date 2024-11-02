Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайрат» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Кайрат» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 12:50
Кайрат
02.11.2024, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Ордабасы
42' Э. Сантана 84' О. Байбек
75' Е. Тунгышбаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
8
Олжас Байбек
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Ордабасы
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
4-3-3
1
Ульянов
6
Юлдошев
28
Сорокин
15
Арад
14
Мартынович
55
Громыко
77
Зария
33
Станоев
11
Пауло
93
Сантана
22
Сейдахмет
4-4-1-1
1
Игнатович
25
Малый
32
Пластун
23
Эрланов
5
Суюмбаев
22
Астанов
8
Макаренко
96
Абикен
8
Тагыберген
9
Исламхан
90
Садовский
22
Сейдахмет
8
Байбек
8
Байбек
22
Сейдахмет
77
Зария
18
Швырев
18
Швырев
77
Зария
22
Астанов
93
Режиналдо
93
Режиналдо
22
Астанов
90
Садовский
17
Умаров
17
Умаров
90
Садовский
8
Макаренко
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
8
Макаренко
25
Малый
41
Беседин
41
Беседин
25
Малый
Остались в запасе
Кайрат
Ордабасы
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Кайрат - Ордабасы
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Ордабасы», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Ордабасы»

«Кайрат» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Кайрат Арсенал Сокол
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+