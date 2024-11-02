02.11.2024, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
4-3-3
1
Ульянов
6
Юлдошев
28
Сорокин
15
Арад
14
Мартынович
55
Громыко
77
Зария
33
Станоев
11
Пауло
93
Сантана
22
Сейдахмет
4-4-1-1
1
Игнатович
25
Малый
32
Пластун
23
Эрланов
5
Суюмбаев
22
Астанов
8
Макаренко
96
Абикен
8
Тагыберген
9
Исламхан
90
Садовский
22
Сейдахмет
8
Байбек
8
Байбек
22
Сейдахмет
77
Зария
18
Швырев
18
Швырев
77
Зария
22
Астанов
93
Режиналдо
93
Режиналдо
22
Астанов
90
Садовский
17
Умаров
17
Умаров
90
Садовский
8
Макаренко
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
8
Макаренко
25
Малый
41
Беседин
41
Беседин
25
Малый
Остались в запасе
Кайрат
Ордабасы
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Кайрат - Ордабасы
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Ордабасы», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Ордабасы»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»