2 ноября на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» «Брест» примет «Ниццу» в рамках 10-го тура Лиги 1. Оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы и стремятся подняться выше, что делает предстоящее противостояние особенно важным для обеих команд.

«Брест»

«Брест» занимает 10-е место в чемпионате, набрав 13 очков после 9 матчей. Команда показывает хорошую форму, не проигрывая в трех последних играх Лиги 1. Стабильная результативность «Бреста» поддерживается бомбардирскими успехами Махди Камары, который забил 3 гола в сезоне. За последние 5 матчей «Брест» продемонстрировал уверенную игру в атаке, забив 10 голов, и при этом команда показала стойкость в обороне, пропустив всего 3 гола.

Последние матчи «Бреста»:

«Ницца»

«Ницца» идет на 8-й позиции в Лиге 1, имея те же 13 очков, что и их соперник. Клуб демонстрирует стабильность, не проигрывая в пяти последних матчах чемпионата. Лидером атаки является Эванн Гессан, забивший 6 мячей. За последние 5 игр «Ницца» отличилась скромными 5 голами, но пропустила 8. В гостевых матчах «Ницца» пока не может показать максимум своих возможностей, что подтверждается серией из пяти игр без побед.

Последние матчи «Ниццы»:

Личные встречи

«Ницца» имеет незначительное преимущество в очных встречах, не проигрывая в 6 из последних 8 матчей против «Бреста». Однако, последние встречи часто заканчиваются ничьими, как это было в их двух прошлых встречах, которые завершились со счетом 0:0.

Последние встречи:

«Брест» 0:0 «Ницца»

«Ницца» 0:0 «Брест»

«Брест» 1:0 «Ницца»

Статистика

«Брест»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.0, пропускает – 0.6

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия без поражений: 3 матча

«Ницца»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.0, пропускает – 1.6

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без поражений: 5 матчей

Прогноз на матч «Брест» – «Ницца»

Матч обещает быть упорным, с учетом устойчивости обеих команд в последних играх. «Брест» демонстрирует стабильную результативность и уверенную игру в обороне, тогда как «Ницца» сталкивается с трудностями в атаке, особенно на выезде. Вероятно, «Брест» сможет воспользоваться преимуществом домашнего поля.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бреста» – коэффициент 2.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Бреста» за коэффициент 2.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев с оглядкой на их стабильность в обороне и атаке.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Бреста» за 7.50.