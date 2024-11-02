02.11.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-3-2-1
40
Бизот
23
Амави
70
Лала
3
Кулибали
26
Ле Кардинал
95
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
17
Бальде
20
дель Кастильо
19
Ажорк
3-3-1-2
1
Булка
15
Бомбито
4
Данте
55
Ндайшими
92
Клосс
13
Росарио
2
Абди
27
Бога
29
Гессан
50
Чо
23
Амави
21
Айдара
21
Айдара
23
Амави
95
Камара
8
Мартен
8
Мартен
95
Камара
8
Маньетти
23
Думбия
23
Думбия
8
Маньетти
17
Бальде
7
Салах
7
Салах
17
Бальде
20
дель Кастильо
21
Февр
21
Февр
20
дель Кастильо
92
Клосс
33
Менди
33
Менди
92
Клосс
55
Ндайшими
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
55
Ндайшими
50
Чо
10
Диоп
10
Диоп
50
Чо
27
Бога
9
Лаборд
9
Лаборд
27
Бога
29
Гессан
14
Мукоко
14
Мукоко
29
Гессан
Остались в запасе
Брест
Ницца
37
Грегуар Кудер
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Том Луше
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Том Луше
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Брест - Ницца
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
4
Офсайды
1
4
Количество передач
580
343
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Ниццы», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»