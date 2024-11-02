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  • «Брест» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Брест» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 19:50
Брест
02.11.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
42' Э. Гессан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
95
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
(К) ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Камори Думбия
АП
21
Ромен Февр
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
23
Амави
70
Лала
3
Кулибали
26
Ле Кардинал
95
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
17
Бальде
20
дель Кастильо
19
Ажорк
3-3-1-2
1
Булка
15
Бомбито
4
Данте
55
Ндайшими
92
Клосс
13
Росарио
2
Абди
27
Бога
29
Гессан
50
Чо
23
Амави
21
Айдара
21
Айдара
23
Амави
95
Камара
8
Мартен
8
Мартен
95
Камара
8
Маньетти
23
Думбия
23
Думбия
8
Маньетти
17
Бальде
7
Салах
7
Салах
17
Бальде
20
дель Кастильо
21
Февр
21
Февр
20
дель Кастильо
92
Клосс
33
Менди
33
Менди
92
Клосс
55
Ндайшими
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
55
Ндайшими
50
Чо
10
Диоп
10
Диоп
50
Чо
27
Бога
9
Лаборд
9
Лаборд
27
Бога
29
Гессан
14
Мукоко
14
Мукоко
29
Гессан
Остались в запасе
Брест
Ницца
37
Грегуар Кудер
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Том Луше
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Том Луше
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Брест - Ницца
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
4
Офсайды
1
4
Количество передач
580
343
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Ниццы», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест»«Ницца»

«Брест» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Брест
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