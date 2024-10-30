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Червиченко сравнил работу Николича и Станковича

30 октября 2024, 14:07
15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в 14-м туре РПЛ.

«По идее, у ЦСКА не должно быть проблем в матче со «Спартаком». Но мы видим, на чeм основываются успехи нынешнего «Спартака» – судьи и запредельное везение.

С этим ничего нельзя сделать, если судья будет свистеть в одну сторону, хотя в матче с ЦСКА вряд ли такое будет. Но от везения же никуда не денешься. Если у Николсона опять будет такое залетать, что с этим сделать?

Пока непонятно, что за команда у Николича. В «Локомотиве» его работа была поинтереснее. Не уверен, что в то время, когда они выигрывали Кубок, ресурсы были лучше, чем сейчас в ЦСКА. Пока рано говорить о нeм, но работа Николича плодотворнее и позитивнее, чем работа Станковича в «Спартаке», – сказал Червиченко.

  • Матч пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.
  • После 13-го тура ЦСКА располагается в РПЛ на 5-м месте с 24 очками. «Спартак» занимает 6-ю позицию с 22 баллами.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА ЦСКА Спартак Николич Марко Станкович Деян Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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VVM1964
1730287613
Господа модераторы, прошу забанить Червиченко, как главного провокатора на бомбардире !!! Ведь пользователей Вы же баните за постоянные провокации - чем эта лживая гнида лучше !!! (((...
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Борис34684
1730289498
Итог матча в этом противостоянии не предсказуем, на каком бы месте не находились команды. Спартаку очень мешает нахождение Амарала, бесмысленного растратчика денег команды. ЦСКА мешает отсутствие денег.
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...уефан
1730291573
...паскудные речи паскудного индивида...
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Лицом_на_клаве
1730293913
Два сапога пара!
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