Червиченко сравнил работу Николича и Станковича

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в 14-м туре РПЛ.

«По идее, у ЦСКА не должно быть проблем в матче со «Спартаком». Но мы видим, на чeм основываются успехи нынешнего «Спартака» – судьи и запредельное везение.

С этим ничего нельзя сделать, если судья будет свистеть в одну сторону, хотя в матче с ЦСКА вряд ли такое будет. Но от везения же никуда не денешься. Если у Николсона опять будет такое залетать, что с этим сделать?

Пока непонятно, что за команда у Николича. В «Локомотиве» его работа была поинтереснее. Не уверен, что в то время, когда они выигрывали Кубок, ресурсы были лучше, чем сейчас в ЦСКА. Пока рано говорить о нeм, но работа Николича плодотворнее и позитивнее, чем работа Станковича в «Спартаке», – сказал Червиченко.