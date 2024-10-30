Валерий Овчинников: «Когда смотрю репортажи с нашими комментаторами, то чувствую себя тараканом»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о российских футбольных комментаторах.

«Когда я смотрю футбольные репортажи с нашими комментаторами, то чувствую себя тараканом. Просто тараканом! Эти же мастера в телевизоре просто супер. Также они самые умные и самые продвинутые.

Ещe восхищает их английская терминология. Вообще-то мы находимся в России и язык у нас русский. Но сыплется эта терминология. Зрители из глубинки их, наверное, вообще не понимают.

Карпин насчeт комментаторов прав. Послушайте их, будто вообще больше никто в футболе не понимает. Они могут и судей оценивать, и игроков.

Сейчас можно смотреть матч и не услышать ни разу фамилию футболиста. Как такое возможно? Или об одном игроке рассказывают во время матча. Как им объяснить? Откуда они взялись вообще? Среди нет ни Озеровых, ни Маслаченко. Какие есть, что делать.

Не назову худшего среди них. Взял – приглушил звук. Они все очень сложные. Приходится смириться. Комментаторский цех не меняется. Наверное, что-то серьeзное должно случиться, чтобы он обновился и появились новые люди», – сказал Овчинников.