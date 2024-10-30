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  • Валерий Овчинников: «Когда смотрю репортажи с нашими комментаторами, то чувствую себя тараканом»

Валерий Овчинников: «Когда смотрю репортажи с нашими комментаторами, то чувствую себя тараканом»

30 октября 2024, 11:25
6

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о российских футбольных комментаторах.

«Когда я смотрю футбольные репортажи с нашими комментаторами, то чувствую себя тараканом. Просто тараканом! Эти же мастера в телевизоре просто супер. Также они самые умные и самые продвинутые.

Ещe восхищает их английская терминология. Вообще-то мы находимся в России и язык у нас русский. Но сыплется эта терминология. Зрители из глубинки их, наверное, вообще не понимают.

Карпин насчeт комментаторов прав. Послушайте их, будто вообще больше никто в футболе не понимает. Они могут и судей оценивать, и игроков.

Сейчас можно смотреть матч и не услышать ни разу фамилию футболиста. Как такое возможно? Или об одном игроке рассказывают во время матча. Как им объяснить? Откуда они взялись вообще? Среди нет ни Озеровых, ни Маслаченко. Какие есть, что делать.

Не назову худшего среди них. Взял – приглушил звук. Они все очень сложные. Приходится смириться. Комментаторский цех не меняется. Наверное, что-то серьeзное должно случиться, чтобы он обновился и появились новые люди», – сказал Овчинников.

  • Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
  • Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Овчинников Валерий
Комментарии (6)
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vvv123
1730277617
Согласен. Один придурок полчаса про Пьянича рассказывал, как будто футбола не было!
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Борис34684
1730278845
Все правильно сказал, но эти телевизионные вундеркинды считают себя умнее всех и что на футболе про футбол можно и не говорить.
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Сам_себе_сказал
1730284260
даа,комментаторы у нас мягко сказать не очень
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anatolich72
1730287095
Всё в тему сказал, комментаторский цех очень слаб.
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алдан2014
1730290226
Все так и есть. С комментаторами ,почти со всеми беда просто. Если уже Губерниев попал в комментаторы ,эксперты. Просто болтун,с подвешенным языком. И таких на матч ТВ большинство
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DOCTOR PENALTY
1730296757
Вся эта шобола - обыкновенный продукт коррупции, как и в любой другой отрасли. (( ***
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