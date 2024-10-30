Широков объяснил, почему считает плохим выбор обладателя «Золотого мяча»

Бывший полузащитник «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков высказался об итогах голосования премии «Золотой мяч», которую в 2024 году получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
«Жюри обратило внимание не на самого яркого футболиста? Обратило и обратило. Мне-то какая разница? Мне всe равно, кому дали. Дали Родри и дали. Нашим не дали? Не дали. Значит, плохой выбор», – заявил Широков.
- Родри опередил в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Даниэля Карвахаля, Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и других футболистов.
- В минувшем сезоне испанец выиграл АПЛ, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Евро-2024.
Источник: Metaratings.ru