Вингера «Реала» Винисиуса Жуниора продолжают троллить в соцсетях на фоне ситуации с «Золотым мячом».

Бразильца считали главным фаворитом до дня вручения.

В итоге награду отдали Родри.

Винисиус и другие представители «Реала» бойкотировали церемонию.

Испанский отдел компании «Чупа-чупс» предложил Винисиусу сосательную конфету вместо «Золотого мяча».

«Кажется, у кого-то не задался вечер… Мы приготовили для тебя золотой, Вини!» – говорится в публикации.

Позднее пост о золотом леденце для Винисиуса был удален.