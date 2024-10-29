Вингера «Реала» Винисиуса Жуниора продолжают троллить в соцсетях на фоне ситуации с «Золотым мячом».
- Бразильца считали главным фаворитом до дня вручения.
- В итоге награду отдали Родри.
- Винисиус и другие представители «Реала» бойкотировали церемонию.
Испанский отдел компании «Чупа-чупс» предложил Винисиусу сосательную конфету вместо «Золотого мяча».
«Кажется, у кого-то не задался вечер… Мы приготовили для тебя золотой, Вини!» – говорится в публикации.
Позднее пост о золотом леденце для Винисиуса был удален.
Источник: Sport.es