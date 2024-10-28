Семин заявил об отсутствии чемпионских перспектив у «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин не верит в чемпионство команды.

«Спартак» всегда должен бороться за первое место, но сейчас вижу это нереальным для них. Отставание слишком большое. Будет большой перерыв перед вторым кругом. У них игроки достаточно неплохого уровня. Чем быстрее они стабилизируют состав, тем быстрее наберут свои очки. Им нужна стабильность», – сказал Семин.