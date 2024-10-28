Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова разгромил идущий третьим «Марсель» (3:0) и стал единоличным лидером

«ПСЖ» крупно победил в 9-м туре чемпионата Франции.

Парижане на выезде разгромили «Марсель» со счетом 3:0 благодаря забитым мячам Жоау Невеша и Брэдли Барколя, а также автоголу Леонардо Балерди.

Провансальцы с 20-й минуты играли вдесятером из-за удаления Амина Арита.

Набрав три очка, «ПСЖ» стал единоличным лидером Лиги 1. «Марсель» остался на третьем месте в таблице.

Франция. Лига 1. 9-й тур

Марсель – ПСЖ – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Невеш, 7; 0:2 – Балерди (в свои ворота), 29; 0:3 – Барколя, 40.

Удаление: Арит, 20 – нет.

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