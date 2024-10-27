Станкович – об отсутствии Хлусевича, Зобнина и Зиньковского в старте на матч с «Пари НН»: «Не понимаю такие вопросы»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не стал объяснять свои решения по составу.

Москвичи играют на выезде с «Пари НН» в 13-м туре РПЛ.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

– Как я неоднократно говорил, в «Спартаке» есть 23 футболиста, на которых мы рассчитываем. Мы исходим от их выступлений, и если футболист показал себя хорошо, то он заслуживает места в стартовом состава.

Да, в Кубке России у нас была определенная ротация, потому что команда досрочно гарантировала себе первое место в группе.

– По каким причинам Зобнин и Хлусевич не играют за «Спартак» в РПЛ?

– Я – тренер «Спартака», поэтому я должен принимать решения.

– Вы обсуждали с Зиньковским, почему он не играет?

– Не понимаю такие вопросы. Я тренер, и я принимаю решения.