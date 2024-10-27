В РФС оценили идею пригласить Клоппа в Россию

Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников ответил, возможно ли пригласить Юргена Клоппа в Россию для проведения курсов.

– Сейчас тренерской работой не занимается Юрген Клопп. Связывались с ним по поводу обучения в академии?

– Нет, но это мой любимый тренер. Еще давно мы играли друг против друга. Когда он тренировал «Майнц», мы познакомились. Все это время редко, но виделись.

При встречах делились с ним какими-то мнениями. Его работа в «Ливерпуле» – образец тренера, на мой взгляд.

Я бы с удовольствием его пригласил. Если будет возможность, постараемся выйти на него.