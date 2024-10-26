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Мостовой объяснил Карпину, что делать с карьерой дальше

26 октября 2024, 22:55
9

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал совет главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

  • В 13-м туре РПЛ «Ростов» проиграл дома «Ахмату» (2:3).
  • У «Ростова» 7 матчей подряд без побед.

«Я еще два года назад говорил про совмещение постов, нигде такого нет. Зачем это делать? Работаешь в «Ростове» – работай, работаешь в сборной – работай. Какой был смысл, я не понимаю.

Пускай Карпин остается в «Ростове» и исправляет ситуацию. Почему хочет уйти клуба? От сборной надо отказаться. Изначально не нужно было туда идти», – сказал Мостовой.

  • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1729973660
Да какая, нахер, сейчас работа в сборной?... Чистая формальность. Не по-царски рассуждаешь, Саша.
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FCSpartakM
1729975770
Первый раз согласен с ним. Какой смысл Карпина держать в сборной. Сейчас тренировать вообще любой может.
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Борис34684
1729984573
Кто вообще берет интервью у этого неадекватного человека.
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sochi-2013
1730006707
Не хочет, чтобы Чудь на бомбардир перебрался. Двум "Царям" тут будет тесно. В смысле, что гонорар за "ценные" комментарии делить придется.
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crf575757
1730048944
Кто вообще дает слово этому завистливому "комментатору" футбола. Может футболист был и хороший.но человечишка никчемный! Помните как он подвел сборную России на чемпионате мира по футболу в Японии,отказавшись выходить на поле из-за личного контракта с фирмой спорт инвентаря, отличного от контракта со всей сборной. Короче хапуга и рвач!
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