Мостовой объяснил Карпину, что делать с карьерой дальше

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал совет главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.
- В 13-м туре РПЛ «Ростов» проиграл дома «Ахмату» (2:3).
- У «Ростова» 7 матчей подряд без побед.
«Я еще два года назад говорил про совмещение постов, нигде такого нет. Зачем это делать? Работаешь в «Ростове» – работай, работаешь в сборной – работай. Какой был смысл, я не понимаю.
Пускай Карпин остается в «Ростове» и исправляет ситуацию. Почему хочет уйти клуба? От сборной надо отказаться. Изначально не нужно было туда идти», – сказал Мостовой.
- Карпин в «Ростове» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).
Источник: «РБ Спорт»