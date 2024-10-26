Мостовой объяснил Карпину, что делать с карьерой дальше

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал совет главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

В 13-м туре РПЛ «Ростов» проиграл дома «Ахмату» (2:3).

У «Ростова» 7 матчей подряд без побед.

«Я еще два года назад говорил про совмещение постов, нигде такого нет. Зачем это делать? Работаешь в «Ростове» – работай, работаешь в сборной – работай. Какой был смысл, я не понимаю.

Пускай Карпин остается в «Ростове» и исправляет ситуацию. Почему хочет уйти клуба? От сборной надо отказаться. Изначально не нужно было туда идти», – сказал Мостовой.