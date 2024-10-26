Глушаков: «Футболисты всегда что-то употребляли, тот же Марадона»

Бывший полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков подтвердил, что при нем игроки команды употребляли снюс.

– Была новость о том, что в костромском «Спартаке, где вы играли, футболисты кидают снюс. Это действительно серьезная проблема в России?

– У каждого своя голова на плечах, каждый сам для себя принимает решение. Думаю, это вредно.

– У кого-то из ваших партнеров была такая зависимость?

– Да, это не единичный случай.

– Как обстоит ситуация с другими зависимостями?

– У каждого поколения были свои проблемы. Всегда кто-то что-то употреблял, даже легенды. Тот же Диего Марадона. Мне не стоит никого осуждать.

– Вы солидарны с фразой «Раньше пили, курили и играли, а сейчас не пьют, не курят и не играют»?

– Плюс-минус да.