Глушаков: «Футболисты всегда что-то употребляли, тот же Марадона»

Бывший полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков подтвердил, что при нем игроки команды употребляли снюс.
– Была новость о том, что в костромском «Спартаке, где вы играли, футболисты кидают снюс. Это действительно серьезная проблема в России?
– У каждого своя голова на плечах, каждый сам для себя принимает решение. Думаю, это вредно.
– У кого-то из ваших партнеров была такая зависимость?
– Да, это не единичный случай.
– Как обстоит ситуация с другими зависимостями?
– У каждого поколения были свои проблемы. Всегда кто-то что-то употреблял, даже легенды. Тот же Диего Марадона. Мне не стоит никого осуждать.
– Вы солидарны с фразой «Раньше пили, курили и играли, а сейчас не пьют, не курят и не играют»?
– Плюс-минус да.
- Глушаков был в Костроме в прошлом году.
- Команда претендует на выход в Первую лигу весной.
- Глушаков сейчас на контракте с «Химками», но выступает в Медиалиге за СКА Басты.
Источник: Sport24