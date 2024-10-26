Дюков оценил работу Мажича во главе российских судей

Президент РФС Александр Дюков оценил работу главы судейского корпуса Милорада Мажича.

«Как вы знаете, контракт подписан на два сезона. Продление возможно, но нужно его желание и наше удовлетворение его работой. Надо завершить этот год и подвести его итоги, а там поймем и примем решение.

Если говорить о промежуточных результатах уже проделанной работы Милорада, то в целом достаточно позитивно оцениваем. Количество ошибок судей сократилось, на мой взгляд. Если в начале прошлого сезона были проблемы, то в конце его мы говорили исключительно о футболе и почти не говорили о судействе.

Видим в этом сезоне положительную динамику, хотя есть отдельные решения арбитров, которые нас расстраивают. Но динамика положительная есть, мы ее видим. К вопросам продления контракта мы вернемся уже в конце декабря», – сказал Дюков.