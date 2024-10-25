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    • Прогноз на точный счет матча «Днепр» Могилев – «Торпедо-БелАЗ», Высшая лига Беларуси, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Днепр» Могилев – «Торпедо-БелАЗ», Высшая лига Беларуси, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Спартак» пройдет матч 26-го тура Высшей лиги Беларуси между «Днепром» Могилев и «Торпедо-БелАЗ». Обе команды находятся в разной форме, что может повлиять на исход встречи.

    «Днепр» Могилев

    «Днепр» Могилев продолжает свою борьбу за выживание в турнире и занимает 15-е место. В последних матчах команда показывает нестабильные результаты, не выигрывая на протяжении трех игр. Несмотря на это, команда продолжает забивать, как минимум один гол в каждой из последних 10 встреч. Основная проблема «Днепра» – это слабая оборона, которая пропускает в каждом матче. За последние пять игр «Днепр» пропустил 9 голов, что является негативным показателем перед встречей с сильным соперником.

    Последние матчи «Днепра» Могилев:

    • «Гомель» 1:1 «Днепр» Могилев
    • «Днепр» Могилев 0:3 «Нафтан»
    • «Минск» 2:2 «Днепр» Могилев
    • «Днепр» Могилев 2:1 «Сморгонь»
    • «Динамо» Минск 2:0 «Днепр» Могилев

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» занимает третье место в турнире и показывает отличную форму. Команда не проигрывает в шести последних играх и продолжает уверенно набирать очки. За последние пять матчей «Торпедо-БелАЗ» забил 11 голов и пропустил 7. Важным фактором является то, что они стабильно забивают на протяжении семи матчей, что делает их фаворитами в этом противостоянии. В последних личных встречах «Торпедо-БелАЗ» неизменно побеждал «Днепр», что подтверждает их преимущество.

    Последние матчи «Торпедо-БелАЗ»:

    Личные встречи

    Последние очные встречи между «Днепром» Могилев и «Торпедо-БелАЗ» подтверждают доминирование гостей. «Торпедо-БелАЗ» побеждал в шести последних матчах против «Днепра», что указывает на их превосходство.

    Последние встречи:

    • «Торпедо-БелАЗ» 4:2 «Днепр» Могилев
    • «Торпедо-БелАЗ» 1:0 «Днепр» Могилев
    • «Днепр» Могилев 0:1 «Торпедо-БелАЗ»

    Статистика

    «Днепр» Могилев

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Торпедо-БелАЗ»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы и 3 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Днепр» Могилев – «Торпедо-БелАЗ»

    С учетом текущей формы команд, преимуществ «Торпедо-БелАЗ» в личных встречах и слабой обороны «Днепра», ожидается, что гости продолжат свою победную серию. «Торпедо-БелАЗ» обладает сильной атакой, которая способна воспользоваться ошибками обороны хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • «Торпедо-БелАЗ» забьет больше 1.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа гостей с разницей в один или два мяча.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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