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  • Радимов: «Есть мысль, что борьба за тройку не нужна руководству «Спартака»

Радимов: «Есть мысль, что борьба за тройку не нужна руководству «Спартака»

22 октября 2024, 19:00
7

Владислав Радимов допускает, что руководство «Спартака» удовлетворено текущими результатами команды.

– Впереди у «Спартака» матчи с «Пари НН» и ЦСКА, может ли произойти что-то такое, что под Станковичем до нового года зашатается кресло, и вообще, вы допускаете, что с ним расстанутся досрочно?

– Ну, нет, я думаю, что такая чехарда «Спартак» не будет устраивать. Но то, что «Спартак» выиграет у Нижнего Новгорода, я гарантий не дам. Нижний Новгород при Гончаренко будет «кусаться», причем еще и на своем поле. Очень будет тяжело.

А в игре «Спартака» с ЦСКА, скорее всего, фаворит – ЦСКА. И вот эти раздраи, которые проходят внутри, и то количество игроков не самого высокого уровня в «Спартаке» навевают на мысль, что борьба за тройку абсолютно не нужна руководству клуба.

С такими трансферами Абены, Маркиньоса... И даже Барко приехал и, поиграв несколько туров, стал примерно таким же, имея таких партнеров рядом. Конечно же, он не может команду тянуть на себе постоянно. Впереди все зависит только от него.

Да, под «Спартак» попал «Ростов» в прошлом туре, но я не скажу, что это была прямо закономерная победа.

  • «Спартак» набрал 19 очков в 12 турах РПЛ.
  • Команда идет на 6-м месте в лиге и отстает от лидера на 11 баллов.
  • В чемпионате у москвичей только 1 победа в 5 последних матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (7)
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NewLife
1729614770
Почему помойника спрашивают о Спартаке ? Спросите его лучше про россиян из бразильских фавел)
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