В 6-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся «Динамо Махачкала» и московский «Спартак». Матч состоится 22 октября 2024 года в 18:30 по московскому времени.

«Динамо» Мх

Команда показывает неплохие результаты в этом розыгрыше Кубка России и занимает 3-е место в группе A с 8 очками. За 5 матчей махачкалинцы забили 8 голов и пропустили 7. Последние результаты:

«Спартак»

«Спартак» занимает 1-е место в группе с 12 очками и уже практически гарантировал себе выход в следующую стадию турнира. Москвичи забили 13 голов и пропустили 4. Последние результаты:

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Спартак»

Три последние встречи команд:

«Спартак» – фаворит предстоящей встречи. Предположим, что москвичи обыграют махачкалинцев, пусть и с небольшой разницей в счете. Наш прогноз – победа «Спартака» (1.85).