В 6-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся «Динамо Махачкала» и московский «Спартак». Матч состоится 22 октября 2024 года в 18:30 по московскому времени.
«Динамо» Мх
Команда показывает неплохие результаты в этом розыгрыше Кубка России и занимает 3-е место в группе A с 8 очками. За 5 матчей махачкалинцы забили 8 голов и пропустили 7. Последние результаты:
- 19.10.2024, «Динамо МХ» – ЦСКА 0:1;
- 06.10.2024, «Факел» – «Динамо МХ» 1:1;
- 02.10.2024, «Крылья Советов» (пен.) – «Динамо МХ» 3:3.
«Спартак»
«Спартак» занимает 1-е место в группе с 12 очками и уже практически гарантировал себе выход в следующую стадию турнира. Москвичи забили 13 голов и пропустили 4. Последние результаты:
- 19.10.2024, «Спартак» – «Краснодар» 0:3;
- 05.10.2024, «Спартак» – «Ростов» 3:0;
- 02.10.2024, «Динамо » – «Спартак» 2:3.
Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Спартак»
Три последние встречи команд:
- 15.09.2024, «Динамо Махачкала» – «Спартак» 1:1
- 27.08.2024, «Спартак» – «Динамо Махачкала» 0:1.
«Спартак» – фаворит предстоящей встречи. Предположим, что москвичи обыграют махачкалинцев, пусть и с небольшой разницей в счете. Наш прогноз – победа «Спартака» (1.85).