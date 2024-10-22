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    • «Динамо» Мх – «Спартак»: прогноз на матч 6 тура Кубка России, 22 октября 2024

    «Динамо» Мх – «Спартак»: прогноз на матч 6 тура Кубка России, 22 октября 2024

    В 6-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся «Динамо Махачкала» и московский «Спартак». Матч состоится 22 октября 2024 года в 18:30 по московскому времени.

    «Динамо» Мх

    Команда показывает неплохие результаты в этом розыгрыше Кубка России и занимает 3-е место в группе A с 8 очками. За 5 матчей махачкалинцы забили 8 голов и пропустили 7. Последние результаты:

    «Спартак»

    «Спартак» занимает 1-е место в группе с 12 очками и уже практически гарантировал себе выход в следующую стадию турнира. Москвичи забили 13 голов и пропустили 4. Последние результаты:

    Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Спартак»

    Три последние встречи команд:

    «Спартак» – фаворит предстоящей встречи. Предположим, что москвичи обыграют махачкалинцев, пусть и с небольшой разницей в счете. Наш прогноз – победа «Спартака» (1.85).

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    Источник: «Бомбардир»

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