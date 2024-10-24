Бубнов охарактеризовал игру «Динамо Мх» – «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о матче 6-го тура группы A пути РПЛ Кубка России «Динамо Мх» – «Спартак» (0:1).

«Второй состав «Спартака» примерно такого же уровня, как и первый, здесь нет такой разницы, как в «Зените». В Кубке игроки ротации показали тот же уровень, что и основная команда могла бы.

В махачкалинском «Динамо» тоже преимущественно футболисты основы на поле вышли, демонстрировали вязкий, плотный футбол, действовали в привычной манере. Но голевых моментов они обычно создают мало, мало забивают и в этой игре ничего не создали.

У «Спартака» моментов было значительно больше, один даже использовали, в остальных случаях вратарь «Динамо» надeжно играл. В целом я бы охарактеризовал происходившее на поле так: малоинтересная игра, которую тяжело смотреть.

В основном борьба шла, «Спартак» долго в большинстве играл, но не могу сказать, что имел какое-то значительное преимущество и вообще извлeк выгоду. А в равных составах у махачкалинцев уже просто силы не хватило, чтобы давление серьeзное оказать. Да и креатива команде не хватало: нападающие есть, а хорошего диспетчера нет, большие проблемы в созидании.

В обороне «Спартак» надeжно действовал, грубых ошибок не допускал. В середине поля ничего особо не создали, не могу сказать, что в атаке качественно играли – брака много.

Ничем себя не проявили ни Виллиан Жозе, ни Антон Зиньковский. Последний поэтому, наверное, в состав и не попадает. Вообще обе команды сыграли в свой футбол, ничего необычного не продемонстрировали на поле», – написал Бубнов.