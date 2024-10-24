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    Бубнов охарактеризовал игру «Динамо Мх» – «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о матче 6-го тура группы A пути РПЛ Кубка России «Динамо Мх» – «Спартак» (0:1).

    «Второй состав «Спартака» примерно такого же уровня, как и первый, здесь нет такой разницы, как в «Зените». В Кубке игроки ротации показали тот же уровень, что и основная команда могла бы.

    В махачкалинском «Динамо» тоже преимущественно футболисты основы на поле вышли, демонстрировали вязкий, плотный футбол, действовали в привычной манере. Но голевых моментов они обычно создают мало, мало забивают и в этой игре ничего не создали.

    У «Спартака» моментов было значительно больше, один даже использовали, в остальных случаях вратарь «Динамо» надeжно играл. В целом я бы охарактеризовал происходившее на поле так: малоинтересная игра, которую тяжело смотреть.

    В основном борьба шла, «Спартак» долго в большинстве играл, но не могу сказать, что имел какое-то значительное преимущество и вообще извлeк выгоду. А в равных составах у махачкалинцев уже просто силы не хватило, чтобы давление серьeзное оказать. Да и креатива команде не хватало: нападающие есть, а хорошего диспетчера нет, большие проблемы в созидании.

    В обороне «Спартак» надeжно действовал, грубых ошибок не допускал. В середине поля ничего особо не создали, не могу сказать, что в атаке качественно играли – брака много.

    Ничем себя не проявили ни Виллиан Жозе, ни Антон Зиньковский. Последний поэтому, наверное, в состав и не попадает. Вообще обе команды сыграли в свой футбол, ничего необычного не продемонстрировали на поле», – написал Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Сегодня, 15:25
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    Комментарии (3)
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    Питерский князь
    1729773157
    Кто этот бред вообще смотрит? А Бубнов, его ещё и характеризует. :)))
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    ...уефан
    1729775216
    ...два контрольных выстрела Бубнова в обе головы. И дымок из ствола. Вот так-то(...
    Ответить
    Тинез Розоп
    1729776579
    Эх жаль Бубна нет теперь на срач тв(. это было шоу)...
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