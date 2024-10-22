Тренер «Спартака» объяснил важность победы над махачкалинским «Динамо»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги выигранного матча с «Динамо Мх».

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Москвичи победили на выезде со счетом 1:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Понимали, что матч будет непростым. Играть в гостях против «Динамо» всегда непросто для любого соперника. Тем не менее, ребята хорошо себя показали и добились результата.

Команда должна была отреагировать на поражение в матче с «Краснодаром». Поэтому сегодня мы довольны.

Ребята выполнили свою задачу. Необходимо было добыть результат, – сказал Сакич.