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    • Тренер «Спартака» объяснил важность победы над махачкалинским «Динамо»

    Тренер «Спартака» объяснил важность победы над махачкалинским «Динамо»

    Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги выигранного матча с «Динамо Мх».

    • Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Москвичи победили на выезде со счетом 1:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    «Понимали, что матч будет непростым. Играть в гостях против «Динамо» всегда непросто для любого соперника. Тем не менее, ребята хорошо себя показали и добились результата.

    Команда должна была отреагировать на поражение в матче с «Краснодаром». Поэтому сегодня мы довольны.

    Ребята выполнили свою задачу. Необходимо было добыть результат, – сказал Сакич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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