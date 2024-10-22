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    • Фонбет Кубок России. «Спартак» победил в Махачкале «Динамо» (1:0) в матче с 2 удалениями

    Фонбет Кубок России. «Спартак» победил в Махачкале «Динамо» (1:0) в матче с 2 удалениями

    «Спартак» выиграл в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Команда Деяна Станковича одержала гостевую победу над «Динамо Мх» – 1:0.

    Единственный гол забил Даниил Зорин на 49-й минуте. Позднее он был удален за второе предупреждение.

    В первом тайме прямую красную карточку получил динамовский защитник Илья Кирш.

    «Спартак» финишировал первым в кубковой группе с 15 очками. У «Динамо Мх» 8 баллов и третье место в квартете.

    Россия. Фонбет Кубок России. Группа D. 6-й тур

    Динамо (Махачкала) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Зорин, 49.

    Удаления: Кирш, 36 – Зорин, 85.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (5)
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    DVOK68
    1729618329
    Победа в малозначимом матче,выиграли-и хорошо.
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    Спартач80
    1729618336
    Опять факейд по бачкам ныкается?
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    rash1959
    1729618347
    Хоть и выиграли, но игры совсем нет. Можно отметить единственную атаку, которая завершилась голом, и больше вообще ничего.
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    NewLife
    1729618361
    Либеральность российских судей к костоломам удивляет. ДМХ - это псевдо команда, которая при нормальном судействе должна была огрести много желтых и красных карточек.
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    anatolich72
    1729618478
    Настолько дурная формула турнира, что об игре можно не говорить.
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