Фонбет Кубок России. «Спартак» победил в Махачкале «Динамо» (1:0) в матче с 2 удалениями

«Спартак» выиграл в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команда Деяна Станковича одержала гостевую победу над «Динамо Мх» – 1:0.
Единственный гол забил Даниил Зорин на 49-й минуте. Позднее он был удален за второе предупреждение.
В первом тайме прямую красную карточку получил динамовский защитник Илья Кирш.
«Спартак» финишировал первым в кубковой группе с 15 очками. У «Динамо Мх» 8 баллов и третье место в квартете.
Россия. Фонбет Кубок России. Группа D. 6-й тур
Динамо (Махачкала) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Зорин, 49.
Удаления: Кирш, 36 – Зорин, 85.