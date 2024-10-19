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    • Прогноз на точный счет матча «Минск» – «Ислочь», Высшая лига Беларуси, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Минск» – «Ислочь», Высшая лига Беларуси, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «SOK Olympijskij Natural Polie» пройдет матч двадцать пятого тура Высшей лиги Беларуси между «Минском» и «Ислочью». Обе команды нуждаются в очках для улучшения своих позиций в турнирной таблице, особенно «Минск», который борется за выход из зоны вылета.

    «Минск»

    «Минск» находится на 14-м месте с 20 очками после 24 туров. Команда показывает нестабильные результаты, не выигрывая в четырех последних матчах. Евгений Малашевич остается лучшим бомбардиром команды с 5 голами в 24 матчах. В атаке команда демонстрирует определенную активность, забивая в трех последних матчах подряд, однако проблемы в обороне сохраняются – в пяти последних матчах команда пропустила 8 голов.

    Последние матчи «Минска»:

    «Ислочь»

    «Ислочь» занимает 10-е место с 31 очком, имея большее количество побед в текущем сезоне по сравнению с соперником. Команда не выигрывает в трех последних матчах, однако Александр Шестюк продолжает стабильно забивать, став лучшим бомбардиром клуба с 12 голами в 26 матчах. «Ислочь» также имеет проблемы в обороне, пропуская в трех последних играх подряд. В атаке команда выглядит чуть увереннее, забивая 7 голов в последних пяти матчах.

    Последние матчи «Ислочи»:

    Личные встречи

    «Ислочь» имеет преимущество в личных встречах против «Минска». В последних семи матчах «Ислочь» не проигрывала пять раз, и последний матч между командами завершился уверенной победой «Ислочи» со счетом 3:0. «Минск» на своем поле проигрывал этому сопернику и ранее, что может сказаться на психологической уверенности игроков.

    Последние личные встречи:

    • «Ислочь» 3:0 «Минск» (май 2024)
    • «Минск» 2:1 «Ислочь» (декабрь 2023)
    • «Ислочь» 0:0 «Минск» (июль 2023)

    Статистика

    «Минск»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    «Ислочь»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    Прогноз на матч «Минск» – «Ислочь»

    С учетом текущей формы команд и их статистики, «Ислочь» выглядит более стабильным коллективом, особенно в атаке. Однако, с учетом нестабильности обороны обеих команд, есть вероятность, что матч окажется результативным с обеих сторон. «Минск» может воспользоваться домашним полем, но это вряд ли поможет одержать уверенную победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ислочи» – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Ислочи» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму и результаты обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ислочи» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ислочи» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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