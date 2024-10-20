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  • «Минск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Минск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 13:50
Минск
20.10.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Ислочь
8' J. Mustafa 63' J. Mustafa 68' J. Mustafa
86' А. Бутько 90+4' А. Бутько
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
3-1-1-3-1
30
Гутор
7
Туманов
5
Жевнеров
18
Михаленко
10
Лисакович
10
Земко
81
Печура
47
Васильев
7
Малашевич
10
Забелин
4-1-2-2-1
1
Климович
99
Юдчиц
20
Веретило
5
Ковель
33
Ибрахим
22
Булмага
21
Галята
9
Сенько
7
Ровдо
6
Гоманов
70
Бутько
9
Сенько
21
Журавлев
21
Журавлев
9
Сенько
20
Веретило
15
Медведев
15
Медведев
20
Веретило
Остались в запасе
Минск
Ислочь
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Минск - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Ислочь», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Ислочь»

«Минск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Минск
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