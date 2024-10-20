20.10.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
3-1-1-3-1
30
Гутор
7
Туманов
5
Жевнеров
18
Михаленко
10
Лисакович
10
Земко
81
Печура
47
Васильев
7
Малашевич
10
Забелин
4-1-2-2-1
1
Климович
99
Юдчиц
20
Веретило
5
Ковель
33
Ибрахим
22
Булмага
21
Галята
9
Сенько
7
Ровдо
6
Гоманов
70
Бутько
9
Сенько
21
Журавлев
21
Журавлев
9
Сенько
20
Веретило
15
Медведев
15
Медведев
20
Веретило
Остались в запасе
Минск
Ислочь
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Минск - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Ислочь», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Ислочь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»