Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Ислочь», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Ислочь»