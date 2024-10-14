15 октября 2024 года на стадионе «Нуэво Арканхель» пройдет матч Лиги наций между сборными Испании и Сербии. Обе команды намерены набрать важные очки, что делает этот матч особенно напряженным и непредсказуемым.
Испания
Испания занимает первое место в своей группе Лиги наций, набрав 7 очков после трех туров. В последней игре команда обыграла Данию со счетом 1:0, продлив свою беспроигрышную серию в этом турнире до шести матчей. Альваро Мората является лучшим бомбардиром команды с 11 голами в 29 матчах.
Испанцы демонстрируют уверенную игру в атаке и обороне, что подтверждается их последними результатами: в последних пяти играх они забили 9 голов и пропустили всего 3. Команда стабильно забивает, имея средний показатель в 1.8 гола за матч. Также Испания не проигрывает на протяжении последних 13 матчей, что говорит о высоком уровне их подготовки.
Последние матчи Испании:
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Испания 1:0 Дания
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Швейцария 1:4 Испания
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Сербия 0:0 Испания
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Испания 2:1 Англия
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Испания 2:1 Франция
Сербия
Сербия занимает третье место в группе, имея 4 очка после трех туров. Команда недавно обыграла Швейцарию со счетом 2:0, продемонстрировав уверенную игру. Александар Митрович, забивший 17 голов в 26 матчах, является ключевым игроком атаки Сербии.
Однако сербам пока не удается стабилизировать свою результативность. В последних пяти матчах они забили лишь 3 гола, а средний показатель составляет всего 0.6 гола за игру. Тем не менее, оборона команды выглядит достаточно надежной – они пропустили всего 3 гола за те же пять игр. Сербия не проигрывает в семи из восьми последних матчей Лиги наций, что делает их опасным соперником.
Последние матчи Сербии:
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Сербия 2:0 Швейцария
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Дания 2:0 Сербия
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Сербия 0:0 Испания
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Дания 0:0 Сербия
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Словения 1:1 Сербия
Личные встречи
История личных встреч между этими командами свидетельствует о преимуществе Испании. В последней игре Лиги наций, состоявшейся 5 сентября 2024 года, команды сыграли вничью (0:0). Однако в предыдущих матчах Испания чаще оказывалась сильнее, что может психологически повлиять на сербов. Тем не менее, обе команды обладают достаточно ресурсами, чтобы бороться на равных.
Статистика
Испания
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Забивает в среднем: 1.8 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.6 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 9 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
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4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах
Сербия
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Забивает в среднем: 0.6 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.6 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 3 гола
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Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
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1 победа, 3 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч Испания – Сербия
Учитывая текущую форму команд, Испания выглядит фаворитом в этом противостоянии. Команда показывает стабильную результативность и надежную оборону, что может позволить им контролировать ход игры. Сербия, несмотря на свои успехи, испытывает проблемы с результативностью, и этого может не хватить против мощной атаки испанцев.
Рекомендации для ставок:
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Победа Испании – коэффициент 1.60
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа Испании за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Испании с учетом их преимуществ в атаке и обороне.
Рекомендация: 1:0 в пользу Испании за коэффициент 6.50.