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    • Прогноз на точный счет матча Испания – Сербия, Лига наций, 15 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Испания – Сербия, Лига наций, 15 октября 2024 года

    15 октября 2024 года на стадионе «Нуэво Арканхель» пройдет матч Лиги наций между сборными Испании и Сербии. Обе команды намерены набрать важные очки, что делает этот матч особенно напряженным и непредсказуемым.

    Испания

    Испания занимает первое место в своей группе Лиги наций, набрав 7 очков после трех туров. В последней игре команда обыграла Данию со счетом 1:0, продлив свою беспроигрышную серию в этом турнире до шести матчей. Альваро Мората является лучшим бомбардиром команды с 11 голами в 29 матчах.

    Испанцы демонстрируют уверенную игру в атаке и обороне, что подтверждается их последними результатами: в последних пяти играх они забили 9 голов и пропустили всего 3. Команда стабильно забивает, имея средний показатель в 1.8 гола за матч. Также Испания не проигрывает на протяжении последних 13 матчей, что говорит о высоком уровне их подготовки.

    Последние матчи Испании:

    • Испания 1:0 Дания

    • Швейцария 1:4 Испания

    • Сербия 0:0 Испания

    • Испания 2:1 Англия

    • Испания 2:1 Франция

    Сербия

    Сербия занимает третье место в группе, имея 4 очка после трех туров. Команда недавно обыграла Швейцарию со счетом 2:0, продемонстрировав уверенную игру. Александар Митрович, забивший 17 голов в 26 матчах, является ключевым игроком атаки Сербии.

    Однако сербам пока не удается стабилизировать свою результативность. В последних пяти матчах они забили лишь 3 гола, а средний показатель составляет всего 0.6 гола за игру. Тем не менее, оборона команды выглядит достаточно надежной – они пропустили всего 3 гола за те же пять игр. Сербия не проигрывает в семи из восьми последних матчей Лиги наций, что делает их опасным соперником.

    Последние матчи Сербии:

    • Сербия 2:0 Швейцария

    • Дания 2:0 Сербия

    • Сербия 0:0 Испания

    • Дания 0:0 Сербия

    • Словения 1:1 Сербия

    Личные встречи

    История личных встреч между этими командами свидетельствует о преимуществе Испании. В последней игре Лиги наций, состоявшейся 5 сентября 2024 года, команды сыграли вничью (0:0). Однако в предыдущих матчах Испания чаще оказывалась сильнее, что может психологически повлиять на сербов. Тем не менее, обе команды обладают достаточно ресурсами, чтобы бороться на равных.

    Статистика

    Испания

    • Забивает в среднем: 1.8 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.6 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    • 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

    Сербия

    • Забивает в среднем: 0.6 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.6 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    • 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Испания – Сербия

    Учитывая текущую форму команд, Испания выглядит фаворитом в этом противостоянии. Команда показывает стабильную результативность и надежную оборону, что может позволить им контролировать ход игры. Сербия, несмотря на свои успехи, испытывает проблемы с результативностью, и этого может не хватить против мощной атаки испанцев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Испании – коэффициент 1.60

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа Испании за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Испании с учетом их преимуществ в атаке и обороне.

    Рекомендация: 1:0 в пользу Испании за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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